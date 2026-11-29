La escuadra precordillerana tiene diversos cambios para intentar seguir soñando con el Chile 2. Es su última chance.

Universidad Católica afinó todos los detalles para enfrentar a Huachipato por la fecha 29 de la Liga de Primera. El elenco de Las Condes tiene una misión: la clasificación a certámenes internacionales.

Para lograr el objetivo, Daniel Garnero tuvo que mover la pizarra. Las ausencias le pueden pasar la cuenta al entrenador argentino, que lamentará ocho bajas en el duelo a disputarse en el Claro Arena.

Tal como confirmó la propia UC a través de sus plataformas oficiales, la mayor sorpresa estará en el ataque: Martín “Pesadilla” Gómez. Este último irá por el sector izquierdo de la ofensiva.

En tanto, el mediocampo de Universidad Católica se ve afectado por la suspensión de Jhojan Valencia y será compuesto por Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas.

En la previa de este encuentro, el cuadro precordillerano marcha en la tercera ubicación de la tabla de posiciones. Por el momento, acumula 49 puntos y puede luchar por el cupo Chile 4.

Martín Gómez será desde el arranque en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica revela su formación titular

El XI de la UC es con: Darío Melo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Nicolás L’Huillier; Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Martín Gómez.

Dicho compromiso de Universidad Católica contra Huachipato está fijado para este domingo 29 de noviembre. Se jugará a partir de las 18:00 horas en el Claro Arena.