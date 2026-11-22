Huachipato recibe a Deportes Concepción este domingo 22 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio CAP. Es un clásico regional con las dos tablas bien distintas: Huachipato pelea por no mezclarse en la mitad de abajo y Deportes Concepción llega con la racha más sólida del campeonato.
Son puntos que valen doble por la cercanía geográfica, pero también porque a esta altura del torneo cada resultado empieza a definir quién pelea arriba y quién mira para atrás.
La actualidad de ambos equipos
Huachipato no logra encontrar continuidad: viene de caer de visitante ante Unión La Calera y antes había sumado dos empates seguidos, uno de local frente a Deportes La Serena. Está en la mitad de la tabla con 33 puntos y necesita volver a ganar para no quedar enganchado con los puestos de abajo.
Deportes Concepción, en cambio, llega lanzado. Ganó sus dos últimos partidos, incluyendo un triunfo de visitante ante Everton, y acumula 38 puntos en el sexto lugar. Después de la derrota ante Deportes La Serena el equipo encontró el funcionamiento que lo tiene metido en la pelea por los puestos de arriba.
El historial entre Huachipato y Deportes Concepción
El historial entre ambos tiene a Huachipato como el más ganador, con 11 triunfos contra 7 de Deportes Concepción en 22 enfrentamientos, y 6 empates. También saca ventaja en la diferencia de gol, con 41 convertidos contra 29 recibidos.
Sin embargo, en los duelos más recientes la cosa se pareja bastante: de los últimos cinco cruces, Deportes Concepción ganó dos y empató uno, mientras que Huachipato se quedó con un triunfo. El historial favorece al local en el global, pero la actualidad reciente está más repartida.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/07/2026
|Huachipato vs. Deportes Concepción
|1-2
|Copa Chile
|24/06/2026
|Deportes Concepción vs. Huachipato
|3-2
|Copa Chile
|24/05/2026
|Deportes Concepción vs. Huachipato
|2-0
|Primera División
|05/05/2026
|Deportes Concepción vs. Huachipato
|0-1
|Copa de la Liga
|21/03/2026
|Huachipato vs. Deportes Concepción
|2-2
|Copa de la Liga
|07/10/2025
|Deportes Concepción vs. Huachipato
|1-0
|Club Friendlies
|10/07/2025
|Huachipato vs. Deportes Concepción
|2-0
|Copa Chile
|02/07/2025
|Deportes Concepción vs. Huachipato
|1-1
|Copa Chile
|02/08/2015
|Huachipato vs. Deportes Concepción
|3-2
|Copa Chile
|12/07/2015
|Deportes Concepción vs. Huachipato
|1-0
|Copa Chile
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
En síntesis
- Huachipato y Deportes Concepción se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la fecha 27 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Huachipato suma 33 puntos en el torneo.
- Deportes Concepción suma 38 puntos en el torneo.