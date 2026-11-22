Acereros y lilas repartieron puntos en el CAP y perdieron la oportunidad de meterse en puestos de Copa Sudamericana.

Huachipato y Deportes Concepción no se hicieron daño e igualaron 0-0 en el Estadio CAP, por la Fecha 28 de la Liga de Primera. La igualdad no sirvió de mucho ni a lilas ni a acereros, ya que desperdiciaron la chance de meterse en puestos de torneos internacionales.

El conjunto dirigido por Jaime García tuvo la gran oportunidad de abrir la cuenta a los 53 minutos, pero Lionel Altamirano desperdició un lanzamiento penal.

En la otra vereda, los lilas dirigidos por Fernando Díaz, terminaron con diez jugadores tras la expulsión de Fausto Grillo a los 90’.

Con este empate, Deportes Concepción quedó en el séptimo lugar con 39 puntos, mientras que Huachipato marcha undécimo con 37 unidades.

En la próxima fecha, los penquistas recibirán a Universidad de Chile en Collao y los acereros visitarán a Universidad Católica en el Claro Arena.

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