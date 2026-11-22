Huachipato y Deportes Concepción no se hicieron daño e igualaron 0-0 en el Estadio CAP, por la Fecha 28 de la Liga de Primera. La igualdad no sirvió de mucho ni a lilas ni a acereros, ya que desperdiciaron la chance de meterse en puestos de torneos internacionales.
El conjunto dirigido por Jaime García tuvo la gran oportunidad de abrir la cuenta a los 53 minutos, pero Lionel Altamirano desperdició un lanzamiento penal.
En la otra vereda, los lilas dirigidos por Fernando Díaz, terminaron con diez jugadores tras la expulsión de Fausto Grillo a los 90’.
Con este empate, Deportes Concepción quedó en el séptimo lugar con 39 puntos, mientras que Huachipato marcha undécimo con 37 unidades.
En la próxima fecha, los penquistas recibirán a Universidad de Chile en Collao y los acereros visitarán a Universidad Católica en el Claro Arena.
Tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|27
|19
|4
|4
|59
|30
|29
|61
|2
|U. de Chile
|28
|16
|6
|6
|48
|22
|26
|54
|3
|U. Católica
|27
|15
|4
|8
|56
|37
|19
|49
|4
|Coquimbo Unido
|28
|12
|5
|11
|41
|37
|4
|41
|5
|Deportes Limache
|27
|12
|4
|11
|48
|40
|8
|40
|6
|Everton
|28
|11
|7
|10
|44
|37
|7
|40
|7
|Concepción
|28
|11
|6
|11
|30
|30
|0
|39
|8
|Palestino
|28
|11
|5
|12
|39
|39
|0
|38
|9
|Ñublense
|28
|10
|8
|10
|34
|43
|-9
|38
|10
|La Serena
|27
|9
|10
|8
|40
|42
|-2
|37
|11
|Huachipato
|28
|10
|7
|11
|35
|41
|-6
|37
|12
|O’Higgins
|28
|9
|4
|15
|32
|43
|-11
|31
|13
|Audax Italiano
|28
|7
|9
|12
|30
|39
|-9
|30
|14
|Cobresal
|28
|8
|6
|14
|42
|52
|-10
|30
|15
|U. La Calera
|28
|7
|6
|15
|25
|43
|-18
|27
|16
|Univ. Concepción
|28
|7
|5
|16
|24
|52
|-28
|26