DT de Puerto Montt estalla tras la suspensión vs. Colo Colo: “Lamentable la organización”

Emilio Mancilla perdió la paciencia tras la nueva postergación de la revancha por cuartos de final de Copa Chile.

Deportes Puerto Montt no tiene paz contra Colo Colo por la Copa Chile: el duelo de vuelta por los cuartos de final fue suspendido por las autoridades. De esta manera, no se jugará este martes 20 de octubre.

Si bien en primera instancia se estipuló disputar los 45′ restantes durante la jornada mencionada, tal idea se desestimó y generó la reacción de Emilio Mancilla. El DT del elenco salmonero perdió la paciencia.

En conversación con RedGol, el entrenador de 50 años expresó su desazón por la medida. Para él, se debió actuar antes: sus dirigidos tendrán que emprender retorno hacia el sur del país.

“Lamentablemente hay una programación, jugamos ayer y ahora jugamos el sábado, hay desgaste de los jugadores, temas económicos, no hay mucho que hacer y partir lo más rápido a Puerto Montt”, lanzó.

Sobre la misma línea, el director técnico complementó: “Mira, nosotros revisamos la semana pasada el tema del clima y sabíamos que venía esto, es lamentable la organización“.

Emilio Mancilla cuestionó la suspensión entre Puerto Montt y Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Deportes Puerto Montt y Colo Colo sufren suspensión

Cabe consignar que originalmente, el encuentro comenzó a desarrollarse el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental. Sin embargo, las intensas precipitaciones frenaron el espectáculo deportivo.

De este modo, ambos conjuntos tendrán que esperar por la determinación de la ANFP. Lo cierto es que el sistema frontal vuelve a causar estragos: las lluvias azotarán a Santiago hasta el jueves 22 de octubre.