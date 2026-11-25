En las últimas horas desde la ANFP programaron lo que serán las semifinales de la Copa Chile 2026, en donde Colo Colo, O’Higgins de Rancagua, Universidad de Chile y Coquimbo Unido, son los cuatro clasificados a la fase final de esta competencia.

El conjunto ‘Pirata’ fue el último equipo en sumarse a la fase de los cuatro mejores tras dejar en el camino a Unión La Calera por un 3-1 global y en semifinales se enfrentará a la Universidad de Chile.

Tras la clasificación de los ‘Piratas’, la ANFP rápidamente dio a conocer las programaciones para los duelos de ida y vuelta por estas semifinales, compromisos que se disputarán entre la primera y segunda semana de diciembre.

El duelo entre O’Higgins de Rancagua y Colo Colo, se disputará el duelo de ida el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua y el partido de vuelta se disputará el jueves 10 de diciembre en estadio por confirmar a las 18:00 horas.

La U y Coquimbo protagonizarán una infartante llave | Foto: Photosport

Por otra parte, el partido de ida entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile se disputará el jueves 3 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que el duelo de vuelta se disputará el jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

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Los ganadores de estas llaves se verán las caras por la final de esta Copa Chile, en la que desde la ANFP desde ya se empiezan a mover para encontrar una sede para este partido y la fecha que se disputaría, la que aún no se conoce.

La programación de las semifinales en la Copa Chile