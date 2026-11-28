El Capo de Provincia confirmó que habrá público visitante en Copa Chile, sin embargo los hinchas albos tendrán una fuerte restricción.

O’Higgins tomó una decisión respecto a la presencia de hinchas visitantes para el duelo ante Colo Colo por la ida de las semifinales de Copa Chile que se disputará a mediados de la próxima semana.

El conjunto rancagüino confirmó que el compromiso en el Estadio Codelco El Teniente contará con ambas hinchadas, aunque estableció una fuerte restricción para la fanaticada del Cacique: solo podrán asistir aquellos que tengan residencia en la Región de O’Higgins.

La medida fue comunicada por el club celeste a través de sus redes sociales y responde a una disposición de la autoridad regional. De esta manera, los albos tendrán la posibilidad de acompañar al elenco de Fernando Ortiz en Rancagua, pero el acceso estará restringido a quienes acrediten domicilio en la sexta región.

Valor de entradas O’Higgins vs. Colo Colo

La venta de entradas para los hinchas de Colo Colo comenzará este lunes 30 de noviembre, a partir de las 16:00 horas. El proceso se realizará a través de la plataforma Ohipass.cl, mientras que los valores para el público visitante irán desde los $9.500 hasta los $40.000. Además, los niños de hasta 12 años tendrán descuentos en todas las localidades.

El encuentro de ida se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas en el Codelco El Teniente, donde O’Higgins ejercerá su localía en busca de tomar ventaja en la serie frente al equipo de Fernando Ortiz.

Publicidad

Por su parte, la revancha quedó programada para el jueves 10 de diciembre, a las 18:00 horas. Sin embargo, todavía no tiene estadio definido, ya que Colo Colo deberá salir del Monumental debido a la realización de un nuevo concierto en el recinto de Macul.