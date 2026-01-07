Hace algunos meses se confirmó la integración de lo que sería un nuevo torneo adicional para el fútbol chileno en 2026. Este campeonato tendría como nombre Copa de la Liga, el cual se jugará en conjunto con el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Supercopa.

Esta competición nace por una deuda millonaria de parte de la ANFP hacia Warner Bros. Discovery, compañía propietaria de TNT Sports, quienes transmiten los encuentros del fútbol chileno. La deuda evaluada en $37 millones de dólares, iniciaría por incumplimiento contractual ligada a la suspensión de partidos ocurrida en la pandemia.

Debido a esta situación, la ANFP propondría la realización de un nuevo torneo, con el cual se disputaría una mayor cantidad de encuentros en el año, para así saldar su millonario cometido. Por esta razón es que se crearía la nueva Copa de la Liga.

El nuevo certamen estaría compuesto por los 16 equipos que jugarán la Liga de Primera en 2026. Comenzando desde el campeón, Coquimbo Unido hasta los recién ascendidos, Universidad de Concepción y Deportes Concepción. Quienes reemplazarían a los descendidos Deportes Iquique y Unión Española.

Según informa ADN Deportes, el orden de los grupos estaría establecido en cuanto a las posiciones finales de la tabla de la Liga de Primera 2025, siendo los cuatro primeros puestos, las cabezas de los cuatro grupos, es decir, Coquimbo Unido en el A, Universidad Católica en el B, O’Higgins en el C y Universidad de Chile en el D.

Así quedarían conformados los grupos para la Copa de la Liga.

Los equipos que tendrán una mayor exigencia para esta copa serían Coquimbo Unido y Universidad Católica, puesto que de los 16 equipos, son los únicos que jugarán cinco torneos en el año. Entre los cuales están la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa, Copa de la Liga y ambos en Copa Libertadores.

¿Qué gana el campeón de la Copa de la Liga?

El ganador de esta competición tendrá asegurado lo que sería el Chile 4, reemplazando lo que principalmente era garantizado para el campeón de la Copa Chile. En el caso del tan antiguo torneo, aún no se define cual será el premio para el vencedor del certamen.

