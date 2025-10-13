Todo parece indicar que el fútbol chileno enfrentará fuertes cambios de cara al calendario 2026, luego que este lunes el Consejo de Presidentes de la ANFP se reuniera para definir el curso de la próxima temporada.

Según adelantó Radio ADN, la directiva de Quilín encabezada por Pablo Milad presentó sobre la mesa una serie de modificaciones con el fin de saldar la deuda de partidos con Warner, empresa dueña de TNT Sports.

Se viene profundos cambios en el fútbol chileno para el próximo año (Photosport).

Dos nuevos torneos en el fútbol chileno

En esa línea, la primera propuesta será disputar una Supercopa con cuatro equipos bajo la modalidad de cuadrangular en sede única, por lo que se asegurarán 3 partidos más (dos semifinales y una final) para la próxima temporada.

Además, la idea de agregar un tercer torneo dentro de la Primera División comenzaría a materializarse en 2026. Ese nuevo certamen, que funcionaría a modo de Copa de la Liga, contemplaría a los 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro; solo los ganadores clasifican a semifinales y final, y el campeón obtendría el cupo “Chile 3” para la Copa Libertadores.

Queda pendiente aún definir el momento del calendario en que se jugará esta competencia, aunque una opción seria ubicarla como primera cita del año, con inicio programado hacia fines de enero.