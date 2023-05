Pablo Aránguiz partió a préstamo desde la Universidad de Chile a Ñublense en búsqueda de más oportunidades, pero lo cierto es que ha estado lejos de convencer del todo a la hinchada de los Diablos Rojos y Jaime García, entrenador del cuadro chillanejo.

Y es que el jugador de 26 años ha estado presente en 11 compromisos, pero tan solo en seis ha sido titular, y en los últimos dos ni siquiera ha estado en las citaciones.

“Fue decisión técnica. Los dejé fuera de la citación. Es temporal, hasta cuando yo decida que vuelvan a la citación”, dijo en su momento García al ser consultado por el exseleccionado nacional.

Aránguiz Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Sin embargo, la ausencia de Aránguiz en los últimos cotejos se debería a una indisciplina durante el fin de semana de las elecciones, así lo informó el medio AS Chile en su sitio web.

“La mayoría de futbolistas que tienen familias en Santiago se van de Chillán cuando tienen horas libres. Se ponen de acuerdo y viajan en grupo. Se devuelven en la madrugada y llegan directo a entrenar”, indicaron.

No obstante, el ex Universidad de Chile a los entrenamientos “se presentó en malas condiciones”, situación que no habría dejado para nada contentos a algunos referentes, como: Rafael Caroca, Patricio Rubio, Nicola Pérez y Lorenzo Reyes.

Lo cierto es que el nacido en la cantera de la Unión Española podría tener una nueva oportunidad en el partido ante la U, partido que se disputará el sábado en el estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún de Chillán.