Deportes Concepción sigue pegando fuerte en el mercado de fichajes. Los lilas no han parado de reforzarse desde que concretaron su regreso a Primera División y ahora, tras la llegada del defensa argentino Fausto Grillo, fue el turno de un experimentado portero que le hará competencia al brasileño César Dutra bajo los tres tubos.

Durante esta jornada, el ‘León de Collao’ confirmó el arribo de Nery Veloso, de amplia trayectoria en el fútbol nacional, que defendió las camisetas de equipos como Huachipato, Audax Italiano, Colo Colo, Universidad de Chile, Unión Española y Santiago Wanderers entre otros. Su llegada responde a la intención de la dirigencia y el cuerpo técnico de contar con un plantel sólido y equilibrado.

Nery Veloso fue parte del plantel que jugó el Mundial de Canadá 2007 (Archivo La Roja).

“Deportes Concepción y Nery Veloso han sellado el acuerdo para que el arquero chileno de 38 años vista de lila. El experimentado guardameta cuenta con pasos por clubes como San Antonio Unido, San Luis, Palestino, Colo-Colo, Universidad de Chile, entre otros”, señaló el club al confirmar la llegada del futbolista que fue parte de la nómina que en 2007 integró la nómina que jugó el Mundial Sub 20 de Canadá junto a figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Gary Medel, entre otros.

Con este fichaje, Deportes Concepción sigue dando señales claras de sus aspiraciones, sumando nombres de peso y experiencia para fortalecer su regreso a la alta competencia. La incorporación de Nery Veloso se agrega a una lista de refuerzos que también integran nombres como Matías Cavalleri, Leonardo Valencia, Cristián Suárez, Jorge Henríquez y Misael Dávila, entre otros.

En resumen…