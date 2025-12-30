El nuevo ‘Dream Team’ del fútbol chileno se sigue armando con todo. Deportes Concepción volvió a pegar con fuerza en el mercado de fichajes y en las últimas horas confirmó una nueva incorporación de cara a la temporada 2026. Se trata de Mauricio Vera, mediocampista argentino de 27 años formado en las divisiones inferiores de River Plate.

El volante llega desde Boston River de Uruguay, donde tuvo una destacada campaña en 2025, disputando tanto la Copa Sudamericana como la Copa Libertadores y consolidándose como titular indiscutido en el elenco charrúa.

Vera conoce bien el fútbol chileno, ya que defendió a San Luis de Quillota entre 2022 y 2023. De esta manera, el mediocampista trasandino regresa al país para vestir la camiseta del “León de Collao”, que ya suma una importante cantidad de refuerzos con miras a su desafío en 2026.

Mauricio Vera se une así a una lista que incluye a Matías Cavalleri, Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ignacio Mesías, César Dutra, Ethan Espinoza, Javier Rojas, Aldrix Jara y Norman Rodríguez, confirmando el ambicioso proyecto deportivo del club penquista.

En resumen…