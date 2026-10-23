Dónde ver EN VIVO Audax Italiano vs. Huachipato por la fecha 24 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Audax Italiano recibe a Huachipato este viernes 23 de octubre desde las 20:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 24 del Campeonato Nacional. Audax Italiano llega como candidato pese a estar más abajo en la tabla que su rival, y esa etiqueta de favorito se la ganó a pulso con dos victorias al hilo.
Ninguno de los dos pelea por el título ni mira hacia atrás con miedo al descenso, pero ambos quieren estirar su buen presente en el Campeonato Nacional.
La actualidad de ambos equipos
Audax Italiano viene de dos triunfos consecutivos, 1-0 ante O'Higgins de local y 1-0 ante Deportes Concepción como visitante, que sirvieron para dejar atrás el golpe de la goleada 5-1 que sufrió ante Colo-Colo. Con 28 puntos en 23 partidos, el equipo se ubica 12° y busca encadenar un tercer resultado positivo seguido.
Huachipato atraviesa un momento sólido: viene de ganar 2-0 a O'Higgins en su casa y de otro 2-0 como visitante frente a Universidad de Concepción, tras un empate sin goles con Colo-Colo. Con 31 unidades está 10°, un poco más arriba que su rival, y acumula dos victorias seguidas que lo meten en zona tranquila a falta de pocas fechas.
El historial entre Audax Italiano y Huachipato
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Huachipato, que ganó 23 de los 59 cruces por 21 de Audax Italiano, además de 15 empates. La diferencia de goles también lo favorece por poco, 82 contra 80.
En los enfrentamientos más recientes la mano la tiene Huachipato, que se quedó con los últimos tres duelos, incluido un 3-2 en abril de este año. Antes de esa racha, Audax había logrado dos triunfos seguidos, así que la paridad histórica se mantiene pese a la tendencia reciente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/04/2026
|Huachipato vs. Audax Italiano
|3-2
|Primera División
|09/11/2025
|Huachipato vs. Audax Italiano
|2-1
|Primera División
|05/10/2025
|Huachipato vs. Audax Italiano
|4-2
|Copa Chile
|29/09/2025
|Audax Italiano vs. Huachipato
|1-0
|Copa Chile
|26/05/2025
|Audax Italiano vs. Huachipato
|4-3
|Primera División
|20/10/2024
|Audax Italiano vs. Huachipato
|0-2
|Primera División
|21/05/2024
|Huachipato vs. Audax Italiano
|0-1
|Primera División
|08/12/2023
|Huachipato vs. Audax Italiano
|2-0
|Primera División
|19/05/2023
|Audax Italiano vs. Huachipato
|1-0
|Primera División
|09/07/2022
|Audax Italiano vs. Huachipato
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 20:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
En síntesis
- Audax Italiano y Huachipato se enfrentan este viernes 23 de octubre por la fecha 24 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Audax Italiano suma 28 puntos en el torneo.
- Huachipato suma 31 puntos en el torneo.