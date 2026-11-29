Ñublense y Cobresal se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Nelson Oyarzún, por la fecha 29 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Ñublense recibe a Cobresal este domingo 29 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Nelson Oyarzún. Ñublense llega con el envión de un triunfo agónico de visitante y quiere confirmarlo ante un rival que pelea para no hundirse más en la tabla. Cobresal necesita puntos urgentes y no le queda mucho margen en el campeonato.

El Nacional entra en su recta final y acá hay objetivos bien distintos: uno busca quedar cómodo en la mitad de tabla y el otro trata de evitar un cierre de año complicado.

La actualidad de ambos equipos

Ñublense viene de ganar 3-2 como visitante frente a Universidad de Concepción, un resultado que le corta una seguidilla negativa tras caer con Colo-Colo y con O'Higgins. Está noveno con 38 puntos, en una posición tranquila que le permite jugar sin la presión de abajo.

Cobresal, en cambio, llega envalentonado por un 3-2 ante Audax Italiano que le vino bien anímicamente, aunque antes había perdido con la U de Chile y empatado con Everton. Está 15° con 27 unidades y cada partido que quedan en el campeonato pesa cada vez más para su objetivo de estirar la categoría.

El historial entre Ñublense y Cobresal

El historial entre ambos es parejo y hasta levemente favorable a Cobresal, que ganó 12 de los 33 cruces por los 11 de Ñublense, con 10 empates completando la cuenta. En goles también manda el visitante, con 46 contra 41.

En los enfrentamientos más recientes Ñublense sacó ventaja: se impuso en los dos últimos duelos y empató el anterior, incluyendo aquel 5-0 contundente de local en diciembre de 2025.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/05/2026 Cobresal vs. Ñublense 0-1 Primera División 03/05/2026 Ñublense vs. Cobresal 2-0 Copa de la Liga 21/03/2026 Cobresal vs. Ñublense 1-1 Copa de la Liga 07/12/2025 Ñublense vs. Cobresal 5-0 Primera División 22/06/2025 Cobresal vs. Ñublense 1-1 Primera División 14/09/2024 Ñublense vs. Cobresal 1-0 Primera División 20/04/2024 Cobresal vs. Ñublense 2-2 Primera División 06/08/2023 Ñublense vs. Cobresal 1-2 Primera División 18/02/2023 Cobresal vs. Ñublense 1-1 Primera División 22/07/2022 Ñublense vs. Cobresal 3-2 Primera División

Horario del partido

Chile: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Deportes Concepción vs. U de Chile — domingo 29 de noviembre, 18:00 hs

Universidad Católica vs. Huachipato — domingo 29 de noviembre, 18:00 hs

Audax Italiano vs. Palestino — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

Everton vs. O'Higgins — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

Unión La Calera vs. Universidad de Concepción — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis

Ñublense y Cobresal se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la fecha 29 del Campeonato Nacional. El partido se transmitirá por Max .

. Ñublense suma 38 puntos en el torneo.

suma 38 puntos en el torneo. Cobresal suma 27 puntos en el torneo.