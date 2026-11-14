El carismático arquero de Coquimbo Unido expresó toda su felicidad por ganar la final de la Copa de la Liga y envió un mensaje a la Cuarta Región.

Este sábado Coquimbo Unido se consagró campeón de la Copa de la Liga 2026, el naciente torneo del fútbol chileno que llegó para quedarse y rellenar el calendario, donde el Pirata es su primer ganador.

El Barbón goleó por 3-0 a O’Higgins de Rancagua en la final que se disputó esta tarde en el Estadio Santa Laura, completando un año de ensueño, pues este es el tercer título al hilo del elenco de la Cuarta Región.

Cabe recordar que venían de ser campeones de la Liga de Primera 2025 y de la Supercopa 2026. Ahora volvieron a sacar pasajes para la Copa Libertadores, por tecer año consecutivo.

Tras la gesta en Independencia, habló con TNT Sports el arquero Diego ‘Mono’ Sánchez, una de las figuras y líder del camarín coquimbano, quien se refirió a sus sensaciones tras una nueva vuelta olímpica con los aurinegros.

“Seguimos peleando en todos los frentes, llevamos 55 partidos y seguimos igual, seguimos con las mismas ganas. Es impensado la verdad tanta alegría junta, tanta alegría importante, yo creo que no se alcanza ni a soñar. Pero bueno, toca así, la vida da estas sorpresas y solamente hay que disfrutarlas”, declaró el carismático portero.

Además, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los detractores de Coquimbo Unido en la Cuarta Región, que iría dirigido al clásico rival: Deportes La Serena.

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“Como por ahí dijeron en la zona, en la región, que aprovechemos de celebrar porque no íbamos a celebrar más, aquí estamos nuevamente celebrando una nueva copa y nuevamente en Libertadores. Así que un saludo para ellos, para los que hablaron antes dé. Estoy muy feliz”, expresó Sánchez.

Diego ‘Mono’ Sánchez lideró los festejos de Coquimbo Unido en Santa Laura. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La frase que todos esperaban del Mono Sánchez

Finalmente fue consultado por los lentes de sol con los que festejaron este título, donde sorprendió con una frase en su fiel estilo, adelantando dónde continuarían las celebraciones.

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“No sé, me los pasaron, pero yo creo que me van a servir para más rato en la discoteque”, cerró entre risas.