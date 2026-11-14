El Barbón goleó por 3-0 al Capo de Provincia en la final en el Estadio Santa Laura, consiguiendo su tercer título consecutivo.

Este sábado se disputó la gran final de la Copa de la Liga 2026, donde Coquimbo Unido se transformó en el primer campeón de este naciente torneo que tiene el fútbol chileno, imponiéndose por 3-0 a O’Higgins de Rancagua.

Ante más de 10 mil espectadores que llegaron al Estadio Santa Laura, que fue elegido como campo neutral, el Pirata consiguió su tercer título consecutivo.

El cuadro de la Cuarta Región había sido campeón de la Liga de Primera 2025 y a inicios de temporada se adjudicó la Supercopa, por lo que esta tarde abrocharon un año glorioso.

Los goles del Barbón fueron obra del delantero Luis Riveros (31′ y 55′) y el volante Guido Vadalá (45+3′).

Este es el trofeo de la Copa de la Liga que se lleva Coquimbo Unido. (Foto: Diego Martin/Photosport)

Con este título, los aurinegros sacan pasajes para la fase previa de la próxima Copa Libertadores como Chile 3, además de asegurar su plaza para defender la Supercopa en 2027.

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Y la temporada todavía no termina para Coquimbo Unido, pues están sextos en la Liga de Primera 2026 a falta de tres fechas, en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, y también están instalados en semifinales de la Copa Chile.

En síntesis