La segunda fecha de la Liga de Primera 2026 sigue su curso y tendrá un partido imperdible: Everton de Viña del Mar visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Tanto el Cacique como los Ruleteros llegan con la obligación de sumar de a tres, luego de caer en sus respectivos estrenos. El equipo de Fernando Ortiz perdió ante Deportes Limache, mientras que el conjunto dirigido por Javier Torrente fue superado por Unión La Calera.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para Everton. En los últimos días, los problemas físicos han ido mermando la continuidad de algunos jugadores importantes, y una nueva lesión vuelve a golpear al cuadro oro y cielo.

Benjamín Berríos se pierde el partido ante Everton por un desgarro

Según información entregada por el periodista Diego Peralta a través de X (Ex Twitter), quien sigue de cerca el día a día del elenco viñamarino, Everton sufrirá una baja sensible para enfrentar al Eterno Campeón: el volante Benjamín Berríos.

“Benjamín Berríos se desgarró el gemelo. Será evaluado en las próximas horas para conocer el tiempo que estará de baja”, informó el comunicador.

El Topo Berríos no estará disponible ante el Cacique | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ante su ausencia, Cristopher Barrera asoma como el principal candidato para ingresar al once titular, ocupando el lugar de Berríos en una zona clave del mediocampo ruletero.

En síntesis…

Everton de Viña del Mar no podrá contar con Benjamín Berríos para el partido ante Colo Colo, luego de que el mediocampista sufriera un desgarro en el gemelo.