Luego de la gran campaña que hizo Deportes Iquique en 2024, el 2025 parecía auspicioso con la llegada de varios jugadores para reforzar el equipo, con participación internacional, primero en Copa Libertadores y luego en Copa Sudamericana.

Sin embargo, la campaña ha sido pobre, lo que hizo que el entrenador Miguel Ramírez dejara su cargo. Luego llegó Fernando Díaz, el que mantiene el discurso de que va a salvar a los Dragones Celestes, sin embargo, conversa con BOLAVIP, más que para hablar de fútbol, para denunciar un grave hecho.

El entrenador da cuenta que otra vez un puñado de hinchas interrumpió a mitad de semana el entrenamiento amenazando y golpeando tanto al plantel como al cuerpo técnico, algo que en palabras del DT, es inédito para él.

“Hay gente que le ha causado mucho daño al club, son varias veces ya, no sólo en mi mando, también cuando estaba Miguel (Ramírez), han venido a amenazar a los jugadores, a asustarlos, recuerda que además hubo una sanción de cuatro partidos sin público”, comienza su relato Nano Díaz.

El estratega tiene claro que no es algo nuevo lo que está viviendo en la Tierra de Campeones. “Ya son dos veces que han ido al complejo de entrenamiento, y una al estadio, pero esta vez fue lamentable porque estábamos entrenando, se metieron a la cancha, interrumpieron el trabajo, nos insultaron, agredieron a jugadores y cuerpo técnico”, asegura.

Agregando que “esta situación nunca la había vivido, hubo cero respeto por nuestros derechos, cero respeto al club, y especialmente a la gente de Iquique, porque la gente puede pensar que todos son así, no, la gente de Iquique ha sido super apañadora, pero estos tipos desadaptados creen que hacen un bien, pero sólo le hacen mal al club”.

Fernando Díaz denuncia grave hecho sucedido en Iquique.

Respecto a lo que viene para Deportes Iquique, Fernando Díaz afirma que “nosotros siempre hemos dicho que nos vamos a salvar en las últimas fechas, porque veníamos levantando, más allá de lo que pasó con Colo Colo, había confianza, pero ahora hay miedo, el plantel está asustado porque estos tipos nos amenazaron que iban a volver con más gente, que iban a regresar. Por su puesto que es una situación anormal, que condeno y para mí es inaceptable”.

El DT está realmente impactado con lo que ocurrió, dando cuenta que todo lo ocurrido “es un daño a la imagen de Iquique, el fútbol no puede sostener este tipo de situaciones, somos trabajadores, y podemos hacer una buena o mala campaña, pero la vejación que vivimos es impresentable, de una violencia inusitada, yo no sé qué piensa esa gente, reitero, hubo empujones, agresiones verbales y físicas”.

Fernando Díaz asegura que en Iquique aprietan en las buenas y en las malas.

El entrenador de Deportes Iquique dio a conocer un dato no menor, que el plantel del año pasado también vivió una situación desagradable, incluso haciendo una buena campaña. “Lo que me han informado es que el año pasado vinieron cuando el equipo estaba cuarto, y era para apretar porque tenían que salir campeones”, cerró.