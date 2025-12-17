La Liga de Primera 2025 llegó oficialmente a su fin y, con el cierre del campeonato, comienzan los balances, análisis y debates propios de una temporada intensa y competitiva.

Con los números sobre la mesa, el rendimiento colectivo e individual de los futbolistas vuelve a estar en el centro de la conversación futbolera, en un torneo que dejó varios puntos altos a lo largo del año.

En ese escenario, las miradas no solo se posan en los jugadores de Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno, sino también en otros futbolistas que estuvieron por sobre la media y marcaron diferencias en sus respectivos equipos.

¿Cómo quedó finalmente el once ideal de Claudio Borghi?

Claudio “Bichi” Borghi, ex DT de Colo Colo y de la Selección Chilena, se sumó al análisis final y, en el programa ESPN F90 de ESPN Chile, se atrevió a armar su once ideal de la temporada, una elección que no pasó inadvertida y que dejó más de una sorpresa.

De hecho, el ahora comentarista advirtió que el proceso no fue sencillo: “Costó mucho, pero llegamos. Tuve que hacer cambios en el mediocampo y hay jugadores que tuve que dejar afuera porque me hubiese encantado poner a Jhojan Valencia de Católica, pero no llegué”.

El campeón del mundo con Argentina eligió a Diego “Mono” Sánchez en el arco. En defensa, se inclinó por Fabián Hormazábal, Bruno Cabrera, Matías Zaldivia y Juan Cornejo.

En el mediocampo apostó por Sebastián Galani, Alejandro Camargo y Charles Aránguiz —quien, pese a su edad, sigue mostrando toda su jerarquía—, mientras que como enganche ubicó a Matías Palavecino.

Finalmente, en la delantera, el “Bichi” no dudó y escogió a Lucas Cepeda y Fernando Zampedri para completar su once ideal de la Liga de Primera 2025.

El equipo de Claudio Borghi | FOTO Captura ESPN

¿Cuándo comenzaría la Liga de Primera 2026?

Pese a que todavía no hay un fixture definido, el periodista Eduardo Figueroa reveló en Los Tenores de Radio ADN que la temporada arrancará “el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero”