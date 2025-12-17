El exfutbolista Nicolás Peric y el entrenador Jorge Garcés protagonizaron un fuerte momento en televisión cuando recordaron la polémica definición entre O’Higgins y Audax Italiano en el Clausura 2006, donde los itálicos clasificaron a la final del torneo donde finalmente cayeron ante Colo Colo.

La discusión se produjo este martes en el programa ‘F Show’ de ESPN, donde el exarquero quien en aquellos años defendía a Audax se enfrascó en una tensa discusión con el DT, quien por entonces dirigía a los Celestes.

Todo comenzó cuando el ‘Peineta’ lanzó una fuerte acusación al recordar los errores arbitrales de Rubén Selman quien le anuló dos goles al elenco rancagüino. “Fue el partido más ingrato que hubo, yo diría, en el fútbol chileno, por no llamarle de otra forma, porque después un dirigente de Audax me corroboró que estaba todo definido antes de jugar el partido”, aseguró.

Luego, el experimentado entrenador recordó que “al término del partido, me acuerdo que nos abrazamos con Nico y me dijiste ‘te robaron, profe’”. Los dichos enfurecieron al exgolero formado en Rangers.

La furia de Nico Peric contra Peineta

Las palabras de Garcés no cayeron nada bien en el actual comentarista deportivo, quien no dudó en responderle: “Yo no reconocí nada, Jorge… No me acuerdo, te digo la verdad. Tampoco quiero que tú vengas acá y digas que Audax no merecía ganar. Dices que el partido estaba arreglado, pero yo me jugué la vida, tú te jugaste la vida, cada uno defiende lo suyo, Jorge”, lanzó Peric con evidente molestia.

Sobre la misma, señaló: “Después de 19 años que digas, que el partido estaba arreglado, me parece nada que ver. Ya está. Nosotros te llamamos para hacer algo más entretenido y tú estás juzgando todo… La verdad que no tiene mucho sentido”.

Garcés no se quedó callado y con calma le respondió: “Ustedes me llamaron para recordar la fecha… Yo no estoy juzgando ni buscando culpables, Nico, te estoy diciendo las cosas que pasaron. Tú dices que no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo”, apuntó.

Finalmente, Peric cerró la discusión con otra fuerte intervención: “Tampoco tengo que darte la razón porque tú te acuerdes… Es tú percepción, la mía es otra. A mí me parece que Audax tenía un muy buen equipo, nosotros buscamos esa clasificación. Clasificó uno, el otro quedó afuera, pero los jugadores son sagrados, Jorge, no se tocan”, finalizó.

