Carlos Caszely enciende el debate y elige al mejor jugador en la historia del fútbol chileno: “No tengo dudas”

En el fútbol chileno hasta día de hoy se sigue debatiendo por quien es el mejor jugador en la historia de nuestro país, en la que varios candidatos son los que se repiten dentro de esta lucha.

Nombres como los de Arturo Vidal, Elías Figueroa, Alexis Sánchez, son de los que más se repiten entre los hinchas y expertos, quienes emiten su opinión respecto a esta gran interrogante que no tiene una respuesta clara.

Sobre esto, un histórico de nuestro fútbol como lo es Carlos Caszely habló con el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ de PicadoTV, en la que fue consultado por su elegido a este debate, en la que no dudó en dejar su respuesta: Elías Figueroa.

“Elías Figueroa, no tengo ninguna duda, Elías Ricardo Figueroa Brander, para mí es el mejor jugador en la historia del fútbol chileno”, declaró.

Caszely elige a Figueroa como el mejor de la historia en Chile | Foto: Photosport

Finalmente, Caszely indicó que el único que le pisa los talones en este podio a Elías Figueroa es Arturo Vidal, gracias a lo que ha sido su gloriosa carrera en el fútbol europeo y lo que consiguió con la Selección Chilena.

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“Yo no tengo dudas, el que le pisa los talones es Arturo (Vidal), ha ganado todo, triunfó en Europa, ha ganado todo y todo, pero no sabes lo que era Elías, era un monstruo“, cerró.

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