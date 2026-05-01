El histórico exportero argentino Ubaldo Fillol, campeón del mundo con Argentina en 1978, no dudó en rendirse ante una leyenda del fútbol chileno. En conversación con BOLAVIP Chile, el “Pato” recordó sus enfrentamientos ante la Roja y dejó una potente definición sobre el mejor arquero en la historia del país.

En sus tiempos como preparador de arqueros junto a José Néstor Pékerman, el “Pato” rememoró el día en que conoció a uno de los más grandes goleros que se proyectaban en las inferiores de La Roja. “Ahí vi a un arquero joven, chileno, que me gustaba mucho”, rememoró.

En esa línea, no dudó en asegurar: “Después con el tiempo se transformó para mí en el mejor arquero de la historia de Chile. Que es Claudio Bravo”, afirmó, destacando la evolución y legado del capitán de la Generación Dorada.

Ubaldo Fillol pone a Claudio Bravo como el mejor portero de la historia de Chile. (Foto: Photosport)

Fillol rememoró además distintos duelos ante selecciones chilenas en su etapa como jugador, especialmente en torneos juveniles, donde comenzó a notar el talento que luego marcaría época en el fútbol nacional.

Las otras figuras chilenas que marcaron a Fillol

Pero Claudio Bravo no fue el único nombre que destacó el campeón del mundo. Fillol también tuvo palabras para otras leyendas del fútbol chileno que dejaron huella en su memoria.

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“Había uno, Jorge Aravena, ‘el Mortero’, que le pegaba con un fierro”, recordó entre risas, valorando la potencia del exvolante recordado por sus golazos de tiro libre.

Asimismo, elogió a Carlos Caszely, a quien calificó como “un fenómeno”, destacando a toda esa camada como “una generación de oro del fútbol chileno”.

Finalmente, el exportero argentino fue más allá y eligió al que, para él, está en la cima absoluta del fútbol nacional: “Hay uno que superó a todos, que fue Elías Figueroa. Yo creo que ese fue el mejor de la historia”.

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Además, Fillol cerró mostrando su admiración general por el balompié chileno: “A mí me gusta mucho el fútbol chileno. La táctica, la técnica, el pensamiento… me gusta mucho”.

DATOS CLAVE

Ubaldo Fillol, campeón del mundo 1978, nombró a Claudio Bravo mejor arquero chileno.

Ubaldo Fillol calificó a Elías Figueroa como el mejor futbolista en la historia nacional.

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