Elías Figueroa le dedica estas palabras al recambio en La Roja: “Tiene que haber un…”

El eterno Don Elías se refirió al recambio generacional en la Selección Chilena y apuntó a factor clave: "Hay potencial".

Elías Figueroa, uno de los grandes ídolos de la historia del fútbol chileno, se refirió al complejo momento que atraviesa la Selección Chilena y al proceso de recambio que deberá afrontar pensando en el Mundial 2030.

El histórico referente de La Roja y emblema de Santiago Wanderers conversó con Radio ADN y abordó la actualidad del combinado nacional a horas del amistoso ante Estados Unidos. En ese contexto, el exdefensor apuntó a la necesidad de darle continuidad a los nuevos talentos.

“La Selección está en un momento de recambio, jugando con futbolistas jóvenes. A mí me parece que tiene que haber un recambio siempre. Los jugadores consolidados pueden soportar muchísimo, pero deben surgir nuevas figuras; Chile tiene potencial para hacerlo, la clave está en trabajar más con los jóvenes y darles la importancia que merecen”, apuntó ‘Don Elías’.

Las palabras del histórico defensor llegan en medio de un escenario marcado por las dudas en torno al proceso de Nicolás Córdova. La Roja viene de caer ante Canadá el pasado sábado y este martes tendrá una nueva prueba frente a Estados Unidos, en el segundo amistoso de la gira por Norteamérica.

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Estados Unidos?

El compromiso entre ambos combinados está fijado para este martes 29 de septiembre. Se disputará a partir de las 21:00 horas de Chile.

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¿Dónde ver GRATIS y por TV a Chile?

El amistoso entre La Roja y EE. UU. podrá ser visto a través de las diversas plataformas de Mega: será emitido mediante su señal abierta para TV y en el servicio de streaming Mega GO.