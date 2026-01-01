Hernán Caputto vivió una temporada de dulce y agraz. Fue protagonista absoluto de la Primera B, donde llegó a la última fecha del torneo con la primera opción, pero en el partido final, la jerarquía de Universidad Concepción lo dejó con las manos vacías.

Intentó en la liguilla, pero otra vez un equipo del Bío Bío le robó la ilusión, esta vez, Deportes Concepción. Pese a eso, el entrenador demostró seriedad y calidad, algo que valoró el mismísimo campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, el que se decidió por él para reemplazar a Esteban González.

Caputto conversa con Paulo Flores para BOLAVIP donde no esconde sus ganas de comenzar luego la temporada.

¿Cómo llega este llamado de los piratas, supongo que felicidad absoluta?

Sí, la verdad que sí. Estoy muy contento, es un lindo desafío, la verdad que cuando salió esta oportunidad, no quise dejarla pasar porque la verdad es que estar en Copa Libertadores, estar en el equipo campeón……Siempre me han gustado los desafíos, y creo que este es un muy lindo desafío.

¿Fue un buen año pese a no ascender con Copiapó?

Sí, la verdad que sí, principalmente también porque a veces no puedes lograr las cosas colectivas, pero se te genera esta posibilidad de, en algo individual del entrenador, poder estar, o más que individual, con mi cuerpo técnico. Pero bueno, la verdad que contento, y como dije, creo que terminando de la mejor manera el año, la verdad que he estado todos estos días entrenando, porque arrancamos el 26.

Hernán Caputto es el flamante nuevo entrenador de Coquimbo Unido.

¿Con qué se encontró en Coquimbo?

Y la verdad que el equipo, un grupo de jugadores fantásticos, el club, me han tratado muy bien, los dirigentes y demás, así que nada más que las cosas salgan muy bien, porque la verdad que me siento bien, cómodo en el lugar donde estoy.

La tarea para el 2026 es dura

Sí, son cinco torneos, bueno, la verdad que estamos armando el equipo, ya queda el 95%, obviamente del plantel, hay un grupo muy bueno de futbolistas, con algunos que están llegando, otros que van subiendo, lo importante es que van a llegar tres jugadores más.

¿Tiene algún nombre en mente?

No, en realidad, la posición que estaría faltando hoy como algo muy seguro es el 9 de área por la salida de Cecilio (Waterman), que son las dos salidas bien claras que hubo, la de Matías Palavecino y la de Cecilio, esos son, después los demás futbolistas se quedaron, lo cual eso es muy bueno, y la de Matías, de alguna manera, ya hay algunos reemplazos con algunos volantes que tenemos.

¿Cuáles son sus objetivos en Coquimbo Unido?

Es ser muy competitivo en la Copa Libertadores, porque es muy importante que podamos ser competitivos, que la podamos transitar bien, porque estamos defendiendo a Chile, esa es la realidad, no solo a Coquimbo, luego, algo que está dentro de la política del club, que es filtrar jugadores jóvenes, ir poniendo jugadores jóvenes, que es parte de mi ADN, que por algo también me busca el club, así que eso es fundamental, y hacer un torneo, cada torneo que estemos, que seamos muy competitivos.

Es decir, una de sus prioridades es sacar jugadores del formativo de Coquimbo Unido

Sí, sí, porque es parte de lo que ha sido mi ADN en general, conozco mucho al futbolista chileno, mucho al jugador joven, llevo mucho tiempo en el país, trabajé muchos años en la selección y eso me da seguridad de que hay talento, hay capacidad en el futbolista chileno, joven, y bueno, hay que darle confianza, tiene un gran desarrollo el club en todo lo que es el fútbol joven, conozco varios futbolistas porque los tuve en selección.

Hernán Caputto llega al equipo campeón del fútbol chileno.

Usted es de los que está convencido de que en Chile hay materia prima..

Sí, hay materia prima, hay materia prima, hay esa mezcla de experiencia con juventud, que siempre digo que los jóvenes tienen que saber aprovechar las oportunidades, cuando se le presentan, cuando el entrenador se la da, y cuando los jugadores adultos le dan ese espacio y los cuidan, ¿no? Así que, bueno, esperar que todo salga bien.

¿Es primordial que el entrenador de la selección chilena, sea chileno?

Siempre lo hemos conversado, lo hemos hablado, con la gente al menos, lo que yo siempre digo, más allá de la nacionalidad, sin dudas, que lo fundamental es que conozca el medio, es muy importante que conozca el medio, más allá de la nacionalidad, digo, que sea chileno, tiene que conocer el medio, tiene que conocer, tiene que conocer los futbolistas, tiene que conocer, bueno, la situación del país, cómo se trata al futbolista acá, cómo se trabaja, eso es fundamental para un seleccionador.

Este año va a enfrentar a la U, ¿hay una sensación diferente?

Sí, siempre es especial, porque es un club que quiero mucho, pero, siempre es especial, pero bueno, nada, con otros equipos también, porque también se ha generado cariño, ahora se ha generado con Copiapó, un club que estuve casi un año y medio, que la verdad que me han tratado fantástico, me dejaron desarrollar también como entrenador, eso es impagable, y lo agradezco.