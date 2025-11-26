Deportes Concepción pegó primero en la semifinal de ida de la liguilla de ascenso de Primera B y venció por 1-0 a Deportes Copiapó, dejando la llave abierta de cara a la revancha del próximo domingo en la región de Atacama.

Con un espectacular aforo de 20 mil espectadores, el ‘León de Collao’ supo aprovechar la localía para quedarse con la primera semifinal gracia al inoxidable Joaquín Larrivey, quien llegó a los 21 goles en 37 partidos.

Tras una polémica mano en el área que desató los reclamos del conjunto copiapino, el ‘Bati’ no falló desde los doce pasos y sentenció el triunfo de los lilas que llegan con la ventaja mínima a la semifinal de vuelta que se disputará a puertas cerradas.

Y es que Deportes Copiapó deberá cumplir la sanción de jugar sin público ante los penquistas tras los graves desórdenes en la última fecha de la fase regular cuando un hincha invadió el campo de juego tras una trifulca con el plantel de Universidad de Concepción.

La revancha entre Deportes Concepción y Deportes Copiapó se disputará el próximo domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El encuentro será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Deportes Concepción llega con una mínima ventaja a la revancha (Photosport).

Liguilla de Ascenso

Cuartos de final (ida)

D Concepción 2-1 D. Antofagasta

Rangers 0-2 San Marcos

S. Wanderers 2-2 Cobreloa

Cuartos de final (vuelta)

San Marcos 1-0 Rangers

Antofagasta 1-1 Concepción

Cobreloa 2 (4) -2 (3) Wanderers

Semifinales (ida)

San Marcos 2-1 Cobreloa

D. Concepción 1-0 D. Copiapó

Semifinales (vuelta)

Domingo 30 de noviembre