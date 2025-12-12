El mercado de fichajes del fútbol chileno comienza a moverse con fuerza y uno de los nombres que genera mayor expectación es el de Cecilio Waterman. El delantero panameño, pieza clave en la exitosa campaña de Coquimbo Unido durante 2025, puso fin a su ciclo en el cuadro aurinegro y ya analiza nuevos desafíos dentro del país. Su salida, anunciada mediante un emotivo mensaje en redes sociales, abrió rápidamente la puerta a nuevos rumores.

Waterman, quien llegó al conjunto ‘Pirata’ tras un frustrado traspaso al fútbol colombiano, logró consolidarse como un aporte inmediato en la ofensiva. Sin embargo, su deseo de asumir un reto diferente terminó por sellar su despedida. Y ese nuevo destino podría estar muy cerca: el atacante estaría en conversaciones para sumarse a O’Higgins de Rancagua, elenco clasificado a la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

La información fue revelada por el periodista Rodrigo Arellano, quien aseguró que el goleador es uno de los objetivos del ‘Capo de Provincia’ para reforzar su ataque. “Cecilio Waterman (34) está en los planes del cuadro celeste para 2026. Como no van a llevar otro volante extranjero, quieren más peso en ofensiva, ítem donde crecieron mucho con Romero. Conversaciones preliminares”, detalló en sus redes sociales.

Cecilio Waterman podría partir a O'Higgins tras no continuar como jugador de Coquimbo Unido

El interés del cuadro celeste no sorprende, considerando la experiencia, potencia física y capacidad goleadora del panameño, quien suma pasos por Universidad de Concepción, Everton, Cobresal y Coquimbo Unido. Además, su llegada representaría un golpe de mercado para un club que afrontará el desafío de competir internacionalmente y que necesita jerarquía para una fase decisiva como la pre Libertadores.

Otra razón que explicaría el movimiento es la situación de Maximiliano Romero. El delantero argentino vivió una espectacular segunda rueda en O’Higgins, registrando siete goles y dos asistencias en apenas 13 partidos. Ese rendimiento hizo que Argentinos Juniors, club dueño de su pase, analice seriamente repatriarlo, lo que dejaría un cupo de extranjero disponible en el plantel.

Ante ese escenario, la dirigencia rancagüina busca asegurar un reemplazo de garantías y el nombre de Waterman encaja plenamente en el perfil: experiencia en el medio local, capacidad para adaptarse rápido y un rendimiento probado tanto en el torneo nacional como en copas internacionales.

Por ahora las conversaciones siguen en etapa preliminar, pero el interés es firme y el delantero ve con buenos ojos la opción de jugar la Copa Libertadores. Si todo avanza como esperan en Rancagua, Cecilio Waterman podría transformarse en uno de los fichajes más mediáticos del próximo mercado y en la primera gran carta ofensiva del O’Higgins versión 2026.

