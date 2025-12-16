El Mercado de Fichajes en el fútbol chileno ya se activó y los distintos clubes de Primera División y Primera B buscan complementar sus planteles para ser protagonistas en la temporada 2026 que se avecina con tres competencias para todos los equipos.

En esa línea, Colo Colo ha sondeado a jugadores del campeón Coquimbo Unido, donde Bruno Cabrera y Francisco Salinas han sido apuntados como posibles refuerzos de cara a un 2026 donde el Cacique sólo tendrá actividad local.

¿Bruno Cabrera a Colo Colo? | Foto: Photosport

Fue Hernán Caputto, flamante nuevo entrenador de Coquimbo Unido, quien en conversación con ESPN Chile hizo eco de los rumores que vinculan a los jugadores coquimbanos con los albos: “A mí me encantaría que se quede Bruno, lo mismo Salinas. Yo ya se los manifesté”, dijo.

“Tener esa posibilidad de conducir a ese equipo de futbolistas que rindieron en un gran nivel… pero entiendo que cuando vienen posibilidades muy claras y es un beneficio para el club y el futbolista, tienen que tomar esa posibilidad”, sumó.

De momento, no ha habido un ofrecimiento formal por parte de Blanco y Negro a los jugadores de Coquimbo Unido, pero seguramente el cuadro pirata no los dejará partir tan fácilmente y exigirá una buena suma de dinero a las oficinas del Estadio Monumental.

