En el fútbol chileno ya se comienza a ver movimiento dentro del mercado de pases pensando en la temporada 2026, en el que cada uno de los equipos de nuestro país busca reforzarse pensando en lo que es el próximo año.

En las últimas horas, un importante bombazo es el que se ha destapado con una de las grandes figuras del campeón de este último torneo, que es Coquimbo Unido y todo esto es por el futuro del goleador Cecilio Waterman.

El atacante panameño dejó al conjunto ‘Pirata’ y su futuro era todo una interrogante, en la que incluso se señaló que el goleador podía seguir en Coquimbo Unido, pero en las últimas horas se conoció cuál será el nuevo club del delantero.

Waterman vuelve a Universidad de Concepción

Waterman vuelve al ‘Campanil’ | Foto: Photosport

Durante estas últimas horas, el periodista Sergio Godoy informó en su cuenta de ‘X’ que Cecilio Waterman tendrá su retorno a la Universidad de Concepción para la temporada 2026, siendo uno de los grandes bombazos de este mercado.

“El delantero Cecilio Waterman (34) vuelve a U. de Concepción (17 goles en 2020). El seleccionado de Panamá que disputará el Mundial 2026, aceptó la propuesta del Campanil, tras defender la última temporada a Coquimbo Unido (12 goles en 32 PJ)”, informó.

Con esta llegada del atacante panameño al conjunto del ‘Campanil’, se pone punto final a lo que era el misterioso futuro de Waterman, en la que varios equipos del fútbol chileno estaban atentos a su situación.

De esta manera, Universidad de Concepción ya se comienza a armar con todo para lo que será el 2026, en la nombres como los de Cristián Palacios, Jorge Espejo y Patricio Romero, se suman al de Cecilio Waterman para armar un competitivo plantel en su vuelta a la división de honor.