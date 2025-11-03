Deportes Copiapó se farreó el ascenso directo a Primera División tras caer 3-0 en la última fecha en su estadio ante Universidad de Concepción, quien se coronó campeón de Primera B en una bochornosa definición marcada por una fuerte pelea y brutal agresión entre jugadores de ambos planteles.

Ahora el ‘León de Atacama’ arriesga las penas del infierno tras el duro informe arbitral del juez Juan Lara, quien no escatimó en detalles y publicó un extenso documento que prácticamente condena al elenco nortino a un duro castigo, entre ellos jugar sin público los partidos de la liguilla.

Copiapó y la U. de Conce protagonizaron una escandalosa pelea en la definición del Ascenso (Photosport).

El lapidario informe de Juan Lara que condena a Deportes Copiapó

El primer apuntado por el árbitro central es el defensa copiapino Jairo Coronel, quien golpeó en el rostro al paramédico del Campanil y terminó detenido por Carabineros. Según Lara, “después de la celebración del tercer gol, jugadores de Deportes Copiapó encararon al técnico de Universidad de Concepción Sr. Cristian Muñoz aludiendo a faltas de respeto en la celebración del gol, al correr celebrando por su área técnica y apuntar a la hinchada rival, provocando un enfrentamiento colectivo en donde el Kinesiólogo de Universidad de Concepción Sr. Ricardo Andrade, empuja con ambos brazos al jugador N°8 de Deportes Copiapó Sr. Jairo Coronel, quien reacciona violentamente propinando reiterados golpes de puño en el rostro del Paramédico de Universidad de Concepción Sr. Ernesto Llorca, quien cae al suelo luego del golpe”.

Luego, el informe detalla que Coronel “golpea con puño en el rostro al Preparador de Arqueros de Universidad de Concepción Sr. Sebastián Cabrera. El jugador N°9, de Universidad de Concepción Sr. Mateo Levato reacciona y golpea con su puño en la cara al jugador N°8 de Deportes Copiapó Sr. Jairo Coronel. El jugador N°4 de Deportes Copiapó Sr. Agustín Ortiz, lanza un golpe de puño en el cuerpo al jugador N°9, de Universidad de Concepción Sr. Mateo Levato”.

“Mientras se desarrolla el enfrentamiento el jugador de Deportes Copiapó, Sr. Julio Fierro, se acerca al conflicto de manera agresiva, empujando y golpeando en reiteradas ocasiones a miembros del cuerpo técnico adversario. Provocando la reacción del Preparador físico de Universidad de Concepción Sr. Felipe Ortiz, quien lanza un golpe de puño al jugador de Deportes Copiapó, Sr. Julio Fierro”, agrega.

Más adelante, Lara consignó que “se observa un hincha con la camiseta del Club Deportes Copiapó, ingresando al campo de juego, agrediendo a jugadores del Club Universidad de Concepción con golpes de puño y empujones violentos”. Dicha situación podría significar un duro castigo contra Copiapó, quien podrá no contar con hinchas de local y visitantes durante la disputa de la Liguilla.

Finalmente, Lara aseguró que “durante el enfrentamiento colectivo, hinchas de Deportes Copiapó, lanzaron monedas, cajas de jugo selladas, agua, vasos y papeles al campo de juego, poniendo en peligro la integridad física de cuerpos técnicos, jugadores y árbitros”.

Los apuntados de Copiapó en el informe arbitral