Jorge Garcés aterriza el buen inicio de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional: "No convence y va a..."

Ya han transcurrido cinco fechas del Campeonato Nacional de Primera División y asoman los primeros análisis sobre lo que se ha visto en cancha, como también proyectar lo que podría ocurrir.

Es por eso, que BOLAVIP CHILE dialogó con el técnico Jorge Garcés, quien hizo una radiografía y lo primero que manifestó es quién para él, el equipo que de alguna manera llena su paladar.

“Futbolísticamente no hay ningún equipo que me llene a la vista, pero por lo que ha hecho últimamente me parece que Palestino puede ser. Si estuviese solo enfocado en el torneo, podría ser un equipo atractivo, pero estar en dos competiciones complica y su último partido dejó dudas”, enfatizó el querido Peineta.

Jorge Garcés: “La U gana, pero no convence”

Sobre el nivel mostrado por Universidad de Chile del técnico Gustavo Álvarez, el ex DT campeón con Santiago Wanderers estima que solo cumple con lo lógico en un inicio de temporada, pero que pese a las victorias, es un conjunto que no convence y que en cualquier momento puede venir la debacle.

“Para mi la U no es sorpresa, cada inicio de torneo hay tres equipos que tienen la obligación de salir campeón. Lo de la U no me extraña, tampoco es un equipo que convence, pero gana y esos que ganan así, en algún momento se les da vuelta el tema y cuando eso ocurre, pierden feo“, afirmó el actual entrenador de la selección de la Isla Juan Fernández.

¿Y de los otros equipos grandes? Garcés y su postura. “Colo Colo no convence, pero tiene buen plantel. Universidad Católica viene mal hace más de un año, asi es que es complejo el tema para los llamados tres grandes y detrás de ellos no veo mucho. O’Higgins gana, pero tampoco convence. Yo esperaría un poco más”, reveló.

Palestino recibe los halagos de Jorge Garcés (Photosport)

Peineta Garcés sobre la citación de Assadi y el momento de Damián Pizarro

El ex entrenador de la selección chilena, también tuvo palabras para la convocatoria de Lucas Assadi a La Roja para los amistosos ante Albania y Francia.

“Me sorprendió lo de Assadi, como me ha sorprendido los llamados anteriores del chico Damián Pizarro. Creo que Gareca no viene a buscar recambio, se le contrató para clasificar al mundial y acá esa es la misión”, expresó el entrenador.

Al cierre, hizo un análisis más al detalle del joven Pizarro. “Aparemente el técnico de Colo Colo y de la selección no están bajo el alero del mismo empresario, es por eso que en Colo Colo no juega y no fue nominado. Le falta mucho, tiene falencias terribles frente al arco. Que lo hayan traspasado, fue una jugada maestra del club”, concluyó Garcés.