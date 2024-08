Queda poco para una nueva edición del Superclásico, la número 196, entre Universidad de Chile y Colo Colo que en esta oportunidad, se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

Y mucho se comenta sobre cuál de los dos equipos llega en mejores condiciones para afrontar un compromiso tan importante y trascendental como este. En ese sentido, Jorge Valdivia expuso sus razones para hablar de uno u otro.

El recordado Mago, sostuvo que quizás las ausencias de los albos, pueden ser un arma que atente contra el equipo que dirige Jorge Almirón. “Siento que la U en términos de equipos o de nombres, no llega tan quebrada como Colo Colo. Llega sin Saldivia, no sabemos cómo llega Vidal, lo mismo Correa, llega sin su arquero Brayan Cortés y no sabemos cómo está Mauricio Isla, quien se tiene que adaptar por más que tenga experiencia”, expuso el 10 en Los Tenores de Radio ADN.

Saldivia será la gran ausencia de Colo Colo (Photosport)

Valdivia: “Llega mejor”

En referencia a lo que pasa con Cristian Chorri Palacios y su probable ausencia en el clásico, de todos modos, siente que los de Gustavo Álvarez llegan con cierta ventaja, considerando el punto anterior.

“En nombres y por el tema titulares, la U llega mejor. Me imagino que el Chorri Palacios no querrá perderse un partido tan importante y vienen con el golpe anímico de haber recuperado el liderato”, afirmó el ex Palmeiras.

De todos modos, reveló algunos de los puntos débiles que tienen los universitarios y que de todos modos, ambos tienen fuerzas necesarias para sustituir a aquellos que no estarán en el partido.

“La U deja ciertos espacios cuando es atacado Marcelo Díaz, que ahora tiene otras características al que estábamos acostumbrados. Es por eso, que va a ser un partido peleado, es un Superclásico y por más que uno llegue con ausencias importantes, ambos tienen planteles importantes para reponer esas ausencias”, cerró el Mago Valdivia.