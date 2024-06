Jugador de Cobreloa hace duro análisis: "Es una vergüenza terrible, no funcionamos como equipo"

En el Zorros del Desierto estaba la esperanza de que Cobreloa sumara de a tres en el debut del entrenador Dalcio Giovagnoli, sin embargo, lo que era un sueño, se transformó en pesadilla, luego de que el cuadro naranja cayera 0-4 ante O’Higgins.

Una vez terminado el partido, Diego Gónzalez, dio explicaciones en zona mixta donde le pidió disculpas varias veces a la parcialidad del Zorro que sufre el mal momento del equipo.

“Es una vergüenza terrible, una tristeza enorme de todos, en lo personal no me queda más que pedirle disculpas a la gente, al cuerpo técnico, a los dirigentes que han confiado en mí, no entiendo el rendimiento individual, ni en el grupal”, aseguró.

El defensor agregó que “no soy mucho de hablar, doy la cara y no me queda más que pedir disculpas, estamos muy lejos de lo que podemos dar, estamos al debe, todos queremos estar arriba, sé que después tantos años en la B, jugar en primera, es difícil, pero tampoco es para perder así todos los partidos”.

Uno de los refuerzos que llegó a Cobreloa este 2024 rechazó la pregunta sobre si el equipo tiene temor. “Miedo jamás, son errores, el rendimiento es bajo, en lo personal estoy bajo, muy al debe estoy y reitero que es una vergüenza, siento vergüenza”, aclaró.

Cobrelo volvió a perder de local cayendo en un pozo en la tabla de posiciones.

Diego Gónzalez además entiende que “tenemos buenos nombres, pero como equipo no estamos funcionando”.

Para el final, el ex O’Higgins dio su receta para sacar la tarea adelante. “Con trabajo, cambiamos el técnico, tuvimos un interino, no podemos cambiar a los 30 jugadores, el club debe tomar decisiones y hay que acatarlas, si van a llegar refuerzos, si se van a tener que ir jugadores y ponerle el pecho a las balas, hay jugadores de experiencia que han jugado en equipos grandes y venimos acá y no hacemos las cosas que acostumbrábamos”, cerró.