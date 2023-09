Alejada del referato luego de la dura sanción que recayó preliminarmente desde la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP y luego enmendado por la Segunda Sala, la juez asistente Cindy Nahuelcoy pasa sus días con la sanción a cuestas de 30 partidos.

Desde luego, son momentos bastante duros que lleva a cuestas la referee nacional, quien en diálogo con Los Tenores de La Tarde de Radio ADN, abrió su corazón y compartió un duro pensamiento que la ha tenido muy complicada en medio de esta dura polémica.

En la ocasión, Nahuelcoy afirmó que ha pensado en quitarse la vida. “En algún momento he llegado a pensar en no vivir más por esta situación, lo he pasado tan mal que creo que hoy en día mi salud mental es lo más importante. Llegué a punto de no querer vivir por toda esta situación que sucedió, pero hoy en día lo más importante para mi es estar bien como persona”, sentenció la jueza.

Sobre si ha pensado en volver al referato una vez cumplida la sanción, la profesional fue enfática en manifestar que retornar, es algo que lo ve como muy lejano. “Amo el arbitraje, es mi pasión pero, ¿A qué costo? No voy a estar dañándome por querer continuar y obligarme de algo que quizás ya cumplí un ciclo”, enfatizó.

Finalmente, recalcó que está dañada en el punto de vista emocional, razón por la cual no sabe si contará con la energía necesaria para regresar. “Es verdad, lamentablemente. A mi me ha afectado mucho todo esto, es por eso que digo que no se si vuelva. No se si tenga esa fuerza y todo va a depende de cómo yo esté emocionalmente dentro de ese proceso”, cerró Nahuelcoy.

Loreto Toloza y Cindy Nahuelcoy, las árbitras sancionadas (Archivo)

¿Cuál es la sanción para Cindy Nahuelcoy?

Luego de acusaciones hacia la jueza Leslie Vásquez, en la cual Cindy Nahuelcoy comenta que ella no mintió en su acusación, los tribunales de disciplina de la ANFP fueron drásticos con ella y con Loreto Toloza.

Para ambas, preliminarmente la sanción era de 40 partidos y que más tarde se redujo a 30 encuentros, que en términos de tiempo, es aproximadamente un año y medio.