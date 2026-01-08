Varios clubes de Primera División buscan reforzar sus planteles de cara a la temporada 2026, generando un clima de incertidumbre y atención constante entre los hinchas.

En las últimas horas, el mercado de fichajes del fútbol chileno ha vuelto a sorprender con movimientos inesperados, pero uno se robó la atención de más de un fanático: el caso de Yerco Oyanedel.

Yerco Oyanedel es protagonista de este mercado de fichajes | MARCO VAZQUEZ/Photosport

De Deportes Limache a la UdeC en horas: el giro inesperado de Yerco Oayenedel

Deportes Limache, que finalizó en el undécimo lugar en la última temporada de la Liga de Primera, buscaba reforzar su plantel con el lateral derecho, quien defendió la camiseta de Universidad de Concepción en la pasada campaña.

El defensor fue anunciado oficialmente por los Tomateros en sus redes sociales, pero en cuestión de horas la publicación fue retirada, generando dudas y especulación entre los seguidores del mercado de pases.

Finalmente, el formado en Universidad Católica seguirá en la Región del Biobío. Universidad de Concepción confirmó su continuidad y anunció su renovación: “Yerco Oyanedel renueva su vínculo con Universidad de Concepción y continuará defendiendo los colores del Campanil durante la temporada 2026”, informaron.

De esta manera, Oyanedel protagonizó una de las volteretas más grandes de este mercado de pases, dejando claro que su futuro seguirá ligado a la UdeC.

