El mercado de pases se sigue moviendo con todo dentro del fútbol chileno, en donde todos los equipos de nuestro país buscan poder reforzarse de la mejor forma pensando en el 2026.

Uno de estos equipos es Cobresal, el equipo que es dirigido por Gustavo Huerta ya empezó a planificar lo que es su temporada, en donde ya se refuerza para afrontar sus desafíos a nivel nacional e internacional.

En las últimas horas, el conjunto ‘Minero’ hizo noticia en el mercado de pases tras oficializar a un nuevo refuerzo para este 2026, en la que trata de un jugador que fue ofrecido a los tres grandes del fútbol chileno.

Se trata del atacante Steffan Pino, quien dejó Deportes Iquique para transformarse en nuevo refuerzo de Cobresal, en la que llega a llenar el espacio que dejó Diego Coelho.

Pino llega a Cobresal | Foto: Photosport

“Nuevo Minero a la Faena. ¡Altura, potencia y gol para la Legión Minera 2026!. El delantero nacional Steffan Pino se suma a Cobresal para la próxima temporada. Con 1,99 metros de estatura, el atacante llega desde Deportes Iquique para imponer presencia en el área y aportar con su fuerza y juego aéreo en la ruta minera”, señalaron.

De esta manera, Cobresal se sigue armando con todo para lo que es la temporada 2026, en donde esperan seguir dando la sorpresa en nuestro fútbol chileno y luchar por cosas importantes en este año.

