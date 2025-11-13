El mercado de fichajes comenzó a toda máquina. A pesar de que los jugadores aún no pueden cambiar de equipo, sus representantes ya trabajan: un goleador fue ofrecido a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

¿De quién se trata? Registra participación en la Selección Chilena y destaca por su potente envergadura física. Eso sí, actualmente vive una pesadilla de la mano de Deportes Iquique.

Ese es el caso de Steffan Pino, que busca nuevo club ante su inminente descenso con el elenco norteño. Su agente, en conversación con Radio ADN, confirmó que su nombre fue acercado a las mayores potencias nacionales.

“Fue ofrecido a los tres equipos grandes. En Colo Colo podría pelear un puesto, en la UC también (…) En la U hay que ver los delanteros que se quedan”, comenzó señalando Ricardo Alegría.

Sin embargo, advirtió: “Su futuro está más en el extranjero que en Chile. De Asia lo han venido a buscar todos los años y ahí se está avanzando de manera rápida con dos equipos de allá”.

El nombre de Steffan Pino fue acercado a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. (Photosport)

Fue ofrecido a Colo Colo, Universidad de Chile y la UC

Durante la presente temporada, Steffan Pino ha disputado un total de 31 encuentros con la camiseta de Deportes Iquique. En dichos partidos, logró anotar siete goles y entregar cuatro asistencias.

Cabe destacar que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Por ende, cualquier negociación en el período de transferencias deberá ser visada por el conjunto iquiqueño.

En síntesis: