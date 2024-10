Semana clave para ver en qué quedará la denuncia que realizó Universidad de Chile a Colo Colo, tras el duelo ante Huachipato en donde el técnico albo, Jorge Almirón estaba suspendido y deben comprobar, que el argentino no dio indicaciones desde la cabina en la que se encontraba viendo el partido.

Este martes, denunciados y denunciantes deberán comparecer al Tribunal de Disciplina y exponer sus argumentos. De todos modos, en el ambiente ronda la idea que esta situación era muy evitable y le resta seriedad a la competencia, argumento que defienden aquellos que sostienen que los torneos “se ganan en cancha”.

En esa línea está Rodrigo Herrera, quien manifiesta que no cree que al Cacique le vayan a quitar los puntos. “Creo que no van a perder los puntos, pero el daño ya está hecho. A no ser que aparezcan pruebas que no conocemos y sean gigantes, se puso en duda la transparencia del campeonato y quienes expusieron eso, tendrán que hacerse responsables”, dijo el periodista a BOLAVIP CHILE.

Ahondando en aquello, reiteró que de todos modos, el albo recuperará los puntos en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. “De lo poco que estaba limpio era el torneo, pero reitero, veo difícil que Colo Colo pierda los puntos. Porque ya, los pierde, pero después los recuperará en el TAS”, manifestó.

Finalmente, sostiene que solo “habrá multa, pero también será para la U. Ya que lo hizo sin tener al técnico suspendido y Colo Colo, lo va a resolver por esa vía”, concluyó Herrera.

Herrera no le tiene mucha fe a la demanda azul (Archivo)

¿Cómo marchan Colo Colo y la U en la tabla de posiciones?

Los albos son los líderes del Torneo Nacional con 63 punto. Mientras, que la U se ubica en el segundo puesto con 61 positivos.