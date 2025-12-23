Colo Colo y Universidad de Chile podrían ir en busca del mismo refuerzo en el mercado de fichajes. Así lo planteó el comentarista deportivo Danilo Díaz, quien deslizó que los azules podrían entrar en la pelea por uno de las contrataciones que busca el Cacique para el 2026.

El punto en común entre los archirrivales es que ambos clubes están buscando un arquero con experiencia en el mercado de fichajes: Colo Colo busca un golero que le haga pelea a Fernando De Paul, mientras que la U quiere un guardameta para competirle a Gabriel Castellón.

En esa línea, en el Monumental han sonado nombres como el de Esteban Andrada mientras en paralelo se intensifican las tratativas para buscarle una salida a Brayan Cortés. Fernando Ortiz quiere al exportero de Boca Juniors, pero las opciones comienzan a esfumarse.

En tanto, en los universitarios varios candidatos suenan para cubrir los tres palos, sin embargo la falta de un DT tras la salida de Gustavo Álvarez han demorado las negociaciones. En el CDA, los candidatos que interesan son Gabriel Arias, tal como lo adelantó Bolavip Chile, además de Tomás Ahumada y Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez.

La bomba de Danilo Díaz

En medio de este panorama, el periodista deportivo Danilo Díaz apuntó que tanto albos como azules podrían estar apuntando al mismo objetivo: el joven arquero de Deportes Recoleta, Jaime Vargas.

“Ojo, ojo, ojo…” lanzó el comentarista de Radio ADN tras escuchar los posibles candidatos al arco azul: “Vargas puede entrar a la pelea. No se ha resuelto en Colo Colo, que tenía la intención de Andrada”.

Díaz subrayó que el portero de Deportes Recoleta posee una trayectoria superior a de nombres como Eduardo Villanueva (suplente en Colo Colo) al afirmar que “es un arquero ya con 60 partidos”.

Durante la temporada 2025, Vargas disputó 32 partidos con la camiseta del ‘Reco’: ahí se desglosan 10 partidos con el arco en cero y un total de 39 goles recibidos en 2.880 minutos que disputó como titular.