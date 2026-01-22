El torneo de Segunda División Profesional en 2026 tendrá un formato distinto a los pasados. Comenzará en un “todos contra todos” para luego dividirse en dos liguillas, es decir, 7 de zona norte contra 7 de zona sur.

Según información de ADN Deportes, los tres primeros de cada grupo clasificarían a una liguilla para ascender a Segunda División, pero los dos cuartos lugares disputarían un partido entre ellos.

El ganador va a la liguilla de arriba y el perdedor a la liguilla de abajo en la lucha por no descender. Finalmente, el ganador de la liguilla obtendría el ascenso directo a Primera B, y serían los dos peores equipos los que descenderían a Tercera A.

La situación se encuentra en pausa por la espera de un fallo de la ANFP. Esto porque pueden bajar al amateurismo a tres clubes, Deportes Melipilla, San Antonio Unido y AC Barnechea. Lo que tendría como consecuencia el ascenso de tres clubes de la Tercera A.

Atlético Colina, Club Deportes Colchagua y un histórico del fútbol chileno, Lota Schwager, quien desde 2017 no juega en el profesionalismo tras su descenso por sueldos impagos, serían los ascendidos a Segunda División de aprobarse el fallo de la ANFP.

Lota Schwager puede volver al profesionalismo

El club sufrió una división en 2019, habiendo dos Lota Schwager, uno en Tercera A y otro en Tercera B. Un año después en 2020, los clubes se fusionarían para luchar por el ascenso.

¿Cómo fue la última temporada de Lota Schwager en el profesionalismo?

En la temporada 2015/16, los lotinos quedaron decimoprimeros en la tabla de la Segunda División, por lo que tuvo que disputar la liguilla por la lucha de la permanencia. Consiguió las victorias para quedarse en la división, pero un año después en 2017, el club quedaría décimo en la tabla, y por temas de sueldos impagos, el equipo fue sancionado con resta de -3 puntos y con el descenso a Tercera A.

En síntesis