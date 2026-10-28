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Fútbol chileno

El único partido de Primera B que zafó de la suspensión de la fecha 30: ¿quién juega?

Según informó la ANFP a través de sus canales oficiales, el encuentro entre Curicó Unido y Deportes Temuco sigue en pie.

Un solo duelo de la fecha 30 de la Primera B no será reprogramado.
© ANFPUn solo duelo de la fecha 30 de la Primera B no será reprogramado.

La Primera B vive días de incertidumbre. Es que luego de la desafiliación de San Marcos de Arica, la categoría de ascenso sumó un nuevo episodio a su conflictiva telenovela: se suspendió la fecha 30.

Tal como confirmó la ANFP a través de sus plataformas, debido a los problemas que puede provocar en la tabla de posiciones la decisión sobre el elenco norteño, la última jornada del torneo será reprogramada.

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Sin embargo, hay un compromiso que sigue en pie y sin ningún tipo de cambio. ¿Quiénes lo juegan? Dos equipos que ya no pueden acceder a la liguilla ni tampoco están complicados con el descenso.

“El Directorio estimó necesario suspender la jornada, con la sola excepción del partido entre Curicó Unido y Deportes Temuco“, indicó el comunicado del ente rector.

Sobre la misma línea, la misiva complementó: “El que se disputará tal como está programado el viernes 30 de octubre (fijado para las 21:15 horas de Chile en el Estadio La Granja)”.

Curicó Unido vs. Deportes Temuco: el único partido de la fecha 30 de la Primera B que se jugará. (Imagen: Photosport)

Curicó Unido vs. Deportes Temuco: el único partido de la fecha 30 de la Primera B que se jugará. (Imagen: Photosport)

La Primera B se llena de suspenso

Cabe consignar que aún no hay certeza sobre qué pasará con la clasificatoria. A pesar de que el fallo del Tribunal de Disciplina dicta que todos los encuentros de San Marcos de Arica se declaren 3-0 en su contra, ello no ha sido ratificado.

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En caso de que se concrete tal determinación, Cobreloa igualará a San Luis de Quillota en puntaje (ambos con 57 unidades).

¿A quiénes enfrentarían en la fecha 30? El cuadro loíno a Deportes Puerto Montt, mientras que el conjunto canario no tendría rival: su último duelo en el fixture es contra San Marcos de Arica.

Martín Aliaga
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