El único partido de Primera B que zafó de la suspensión de la fecha 30: ¿quién juega?

Según informó la ANFP a través de sus canales oficiales, el encuentro entre Curicó Unido y Deportes Temuco sigue en pie.

La Primera B vive días de incertidumbre. Es que luego de la desafiliación de San Marcos de Arica, la categoría de ascenso sumó un nuevo episodio a su conflictiva telenovela: se suspendió la fecha 30.

Tal como confirmó la ANFP a través de sus plataformas, debido a los problemas que puede provocar en la tabla de posiciones la decisión sobre el elenco norteño, la última jornada del torneo será reprogramada.

Sin embargo, hay un compromiso que sigue en pie y sin ningún tipo de cambio. ¿Quiénes lo juegan? Dos equipos que ya no pueden acceder a la liguilla ni tampoco están complicados con el descenso.

“El Directorio estimó necesario suspender la jornada, con la sola excepción del partido entre Curicó Unido y Deportes Temuco“, indicó el comunicado del ente rector.

Sobre la misma línea, la misiva complementó: “El que se disputará tal como está programado el viernes 30 de octubre (fijado para las 21:15 horas de Chile en el Estadio La Granja)”.

Curicó Unido vs. Deportes Temuco: el único partido de la fecha 30 de la Primera B que se jugará. (Imagen: Photosport)

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La Primera B se llena de suspenso

Cabe consignar que aún no hay certeza sobre qué pasará con la clasificatoria. A pesar de que el fallo del Tribunal de Disciplina dicta que todos los encuentros de San Marcos de Arica se declaren 3-0 en su contra, ello no ha sido ratificado.

En caso de que se concrete tal determinación, Cobreloa igualará a San Luis de Quillota en puntaje (ambos con 57 unidades).

¿A quiénes enfrentarían en la fecha 30? El cuadro loíno a Deportes Puerto Montt, mientras que el conjunto canario no tendría rival: su último duelo en el fixture es contra San Marcos de Arica.