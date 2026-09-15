Tras Unión Española vs. Deportes Temuco: así está la tabla de posiciones de Primera B

La fecha 26 del torneo de ascenso está al rojo vivo. La lucha por ingresar a la liguilla no cesa en el último tramo de la temporada.

La Primera B está en su recta final y la emoción cada vez es mayor: Unión Española desaprovechó una oportunidad de oro contra Deportes Temuco y empató 1-1 sobre el epílogo.

Con gol de Gabriel Norambuena en el minuto 73, el conjunto hispano lograba imponerse en el Estadio Santa Laura, pero en el 88′ fue Camilo Núñez el encargado de decretar la igualdad.

Con este marcador, Unión Española queda en la octava ubicación con 36 puntos y está ingresando a la zona de liguilla. La lucha por un cupo rumbo a la post-temporada está latente.

Por su parte, Deportes Temuco se instala en el puesto número 10 con 32 unidades. El elenco albiverde tendrá que batallar hasta el último suspiro para seguir soñando con volver a la categoría de honor.

Así está la tabla de posiciones de Primera B