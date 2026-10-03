Cobreloa celebra en la agonía ante Deportes Temuco y sigue firme en la cima de la Liga de Ascenso

Cobreloa logró un agónico triunfo y se mantiene firme en la cima de la Liga de Ascenso.

Deportes Temuco y Cobreloa disputaban hoy un duelo crucial dentro de la Liga de Ascenso, en el que ambos equipos buscaban la victoria para lo que son sus distintos objetivos en este tramo final de torneo.

En un apasionante duelo, Cobreloa logró una agónico triunfo en condición de visitante y con el solitario tanto de Gustavo Gotti, pudo vencer por 1-0 a Deportes Temuco, consiguiendo tres puntos de oro en la lucha por el título.

Con este resultado, el conjunto ‘Albiverde’ se mantiene en el 11° lugar de la tabla de posiciones con 32 unidades, mientras que los ‘Loínos’ siguen firmes en la punta con 48 puntos.

Para la próxima fecha, Deportes Temuco recibirá en condición de local a Deportes Santa Cruz, mientras que Cobreloa deberá volver a ser visitante, esta vez ante Deportes Copiapó.

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