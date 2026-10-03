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Liga de Ascenso

Cobreloa celebra en la agonía ante Deportes Temuco y sigue firme en la cima de la Liga de Ascenso

Cobreloa logró un agónico triunfo y se mantiene firme en la cima de la Liga de Ascenso.

Cobreloa venció a Deportes Temuco y se afianza en la punta de la Liga de Ascenso
© PhotosportCobreloa venció a Deportes Temuco y se afianza en la punta de la Liga de Ascenso

Deportes Temuco y Cobreloa disputaban hoy un duelo crucial dentro de la Liga de Ascenso, en el que ambos equipos buscaban la victoria para lo que son sus distintos objetivos en este tramo final de torneo.

En un apasionante duelo, Cobreloa logró una agónico triunfo en condición de visitante y con el solitario tanto de Gustavo Gotti, pudo vencer por 1-0 a Deportes Temuco, consiguiendo tres puntos de oro en la lucha por el título.

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Con este resultado, el conjunto ‘Albiverde’ se mantiene en el 11° lugar de la tabla de posiciones con 32 unidades, mientras que los ‘Loínos’ siguen firmes en la punta con 48 puntos.

Para la próxima fecha, Deportes Temuco recibirá en condición de local a Deportes Santa Cruz, mientras que Cobreloa deberá volver a ser visitante, esta vez ante Deportes Copiapó.

REVISA LA TABLA EN LA LIGA DE ASCENSO

# Equipo PJ G E P Gol DG PTS Forma
1 Cobreloa 26139444:2717 48 🟢 🟢 🔴 🔴 🟢
2 S. Wanderers 26128641:2813 44 🔴 🔴 🔴 🟢 🟢
3 San Luis 25128539:2910 44 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴
4 Magallanes 26127742:384 43 🟢 🟡 🟡 🟡 🔴
5 Recoleta 26118738:344 41 🟢 🟡 🟢 🟢 🟡
6 Antofagasta 25108742:2616 38 🔴 🟡 🔴 🟢 🟢
7 Copiapó 26107940:391 37 🟢 🟢 🟡 🔴 🔴
8 Arica 2599731:238 36 🟢 🔴 🔴 🔴 🔴
9 U. Española 25106932:320 36 🟡 🔴 🟡 🔴 🟢
10 D. Puerto Montt 261041226:34-8 34 🔴 🔴 🔴 🟢 🔴
11 Deportes Temuco 26881040:364 32 🔴 🟡 🟢 🔴 🟢
12 Deportes Iquique 25810933:303 28 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
13 Curicó Unido 26691122:29-7 24 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴
14 CD Santa Cruz 254101126:38-12 22 🟡 🟢 🟡 🟡 🔴
15 U. San Felipe 25571316:42-26 22 🔴 🔴 🟡 🟡 🔴
16 Rangers 25461523:40-17 18 🔴 🟢 🟢 🟢 🟢
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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