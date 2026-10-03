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Primera B

Deportes Temuco vs. Cobreloa: a qué hora y quién transmite EN VIVO por la fecha 16 de Primera B

Deportes Temuco y Cobreloa se ven las caras en un duelo clave para los loínos de seguir como único puntero de la Primera B.

Cobreloa visita a Deportes Temuco, a cinco fechas del final de la Primera B.
© PhotosportCobreloa visita a Deportes Temuco, a cinco fechas del final de la Primera B.

Cobreloa enfrenta este sábado un duelo clave en la lucha por el ascenso directo. Los loínos visitan a Deportes Temuco por la pendiente fecha 16 de la Primera B, con la obligación de sumar para mantenerse en la cima de la tabla y, a la espera de lo que haga Santiago Wanderers ante Deportes Recoleta, quedar como únicos punteros.

El equipo dirigido por Mario Salas llega con confianza después de derrotar 1-0 al Decano la semana pasada en Calama, y ahora deberá trasladar el buen arranque en La Araucanía, donde tendrá una dura prueba ante un elenco que viene en alza y se hace fuerte en casa.

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Cobreloa viene de tumbar a Santiago Wanderers en Calama (Photosport).

Cobreloa viene de tumbar a Santiago Wanderers en Calama (Photosport).

El Estadio Germán Becker representa un desafío importante para Cobreloa, especialmente considerando que hace algunas semanas Santiago Wanderers sufrió una contundente derrota por 3-0 en ese mismo recinto. Los naranjas necesitan rescatar puntos para continuar dependiendo de sí mismos en la pelea por el liderato.

Por su parte, el ‘Indio Pije’ viene de igualar 1-1 frente a Unión Española. El conjunto que dirige Emiliano Astorga intentará sumar de tres con urgencia para seguir soñando con un boleto en la liguilla de ascenso.

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¿Cuándo juegan Deportes Temuco vs. Cobreloa?

El partido pendiente de la fecha 16 de la Primera B se disputará este sábado a las 17:30 horas, en el Estadio Germán Becker.

¿Dónde ver Deportes Temuco vs. Cobreloa?

El encuentro será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que el streaming estará disponible mediante HBO Max.

Tabla de posiciones de Primera B

PosClubPJPGPEPPGFGCDIFPts
1Cobreloa25129443271645
2Wanderers25128540261444
3San Luis25128539291044
4Magallanes2511774138340
5Antofagasta25108742261638
6Recoleta2510873633338
7San Marcos259973123836
8Unión Española2510693232036
9Copiapó259793739-234
10Puerto Montt25104112631-534
11Deportes Temuco258894035532
12Deportes Iquique2561093330328
13Curicó Unido2569102238-1624
14Santa Cruz25410112638-1222
15Unión San Felipe2557131642-2622
16Rangers2546152340-1718
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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