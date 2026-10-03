Deportes Temuco y Cobreloa se ven las caras en un duelo clave para los loínos de seguir como único puntero de la Primera B.

Cobreloa enfrenta este sábado un duelo clave en la lucha por el ascenso directo. Los loínos visitan a Deportes Temuco por la pendiente fecha 16 de la Primera B, con la obligación de sumar para mantenerse en la cima de la tabla y, a la espera de lo que haga Santiago Wanderers ante Deportes Recoleta, quedar como únicos punteros.

El equipo dirigido por Mario Salas llega con confianza después de derrotar 1-0 al Decano la semana pasada en Calama, y ahora deberá trasladar el buen arranque en La Araucanía, donde tendrá una dura prueba ante un elenco que viene en alza y se hace fuerte en casa.

Cobreloa viene de tumbar a Santiago Wanderers en Calama (Photosport).

El Estadio Germán Becker representa un desafío importante para Cobreloa, especialmente considerando que hace algunas semanas Santiago Wanderers sufrió una contundente derrota por 3-0 en ese mismo recinto. Los naranjas necesitan rescatar puntos para continuar dependiendo de sí mismos en la pelea por el liderato.

Por su parte, el ‘Indio Pije’ viene de igualar 1-1 frente a Unión Española. El conjunto que dirige Emiliano Astorga intentará sumar de tres con urgencia para seguir soñando con un boleto en la liguilla de ascenso.

¿Cuándo juegan Deportes Temuco vs. Cobreloa?

El partido pendiente de la fecha 16 de la Primera B se disputará este sábado a las 17:30 horas, en el Estadio Germán Becker.

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¿Dónde ver Deportes Temuco vs. Cobreloa?

El encuentro será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que el streaming estará disponible mediante HBO Max.

Tabla de posiciones de Primera B