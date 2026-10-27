VIDEO | Las imágenes de la agresión en Deportes Concepción: fue a jugadores y funcionarios

Se reveló la grabación del centro de entrenamientos Campos de Nonguén. Un hincha ingresó solo al recinto y golpeó a los presentes.

Deportes Concepción vivió una compleja situación durante la práctica de este martes 27 de octubre: un hincha agredió a jugadores y funcionarios con un objeto contundente.

Tal como acusó el club a través de sus redes sociales, un fanático lila ingresó en solitario al centro de entrenamientos Campos Deportivos de Nonguén y arremetió contra los presentes.

Y luego de una breve espera, Sabes Deportes reveló las imágenes que exponen el tenso momento acontecido en territorio penquista. La institución reprochó duramente el actuar del seguidor en cuestión.

Cabe consignar que el involucrado fue reducido y retenido por los mismos trabajadores de Deportes Concepción para, posteriormente, entregarlo a Carabineros de Chile. Su caso quedará en la justicia.

VIDEO: Las imágenes de la agresión en Deportes Concepción