¡Terremoto en la Primera B! Se suspende la fecha 30: “Los escritoriazos pusieron…”

Según trascendió, la última jornada de la categoría de ascenso quedó en incertidumbre por la desafiliación de San Marcos de Arica.

La Primera B vive un complejo momento. Luego de la desafiliación de San Marcos de Arica, se reveló una drástica decisión en la previa del cierre de temporada: la fecha 30 no se disputará en su programación original.

Debido a la reciente controversia respecto a la expulsión del elenco norteño desde el profesionalismo y según informó Primera B Chile, los partidos decisivos de la categoría de ascenso serán aplazados.

“No se juega este fin de semana: se suspendió la última fecha de la Primera B 2026. Los escritoriazos pusieron en jaque la última jornada del Campeonato Nacional“, indicó el medio.

Minutos más tarde, ello fue confirmado por la ANFP a través de un comunicado oficial, en el que se revelaron los motivos para dejar en suspenso la definición de la Primera B: el conclicto que involucra a San Marcos de Arica es crucial.

“Las implicancias de dicho fallo (…) cuya sentencia fundada aún no ha sido notificada a las partes, impiden determinar con certeza un equipo campeón en el caso de que ello ocurra de acuerdo con los resultados“, explicó la misiva.

La Primera B vive jornadas de incertidumbre. (Imagen: Photosport)

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Un partido de Primera B se salvó de la suspensión

A su vez, la ANFP ratificó que solo habrá un compromiso que no sufrirá alteraciones debido a la determinación emitida. Los demás, tendrán que aguardar por sus nuevos cronogramas.

“El Directorio estimó necesario suspender la jornada, con la sola excepción del partido entre Curicó Unido y Deportes Temuco, el que se disputará tal como está programado el viernes 30 de octubre”, cerró.