Unión Española atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente tras consumar su descenso a la Primera B, un golpe durísimo para un club histórico que venía acostumbrado a pelear en la parte alta del fútbol chileno y a disputar torneos internacionales.

En Independencia saben que el objetivo para la temporada 2026 es uno solo: volver de inmediato a la Primera División. Por lo mismo, la dirigencia comenzó a armar un plantel competitivo, apostando por nombres de experiencia para afrontar una categoría históricamente traicionera.

En ese escenario, uno de los refuerzos más rimbombantes fue Emiliano Vecchio. El mediocampista argentino firmó como una de las cartas fuertes del proyecto, con la misión de aportar jerarquía, liderazgo y fútbol en la lucha por el ascenso.

La llegada de Vecchio generó ilusión entre los hinchas rojos, tanto por su calidad como por su identificación previa con el club. Todo parecía indicar que el volante estaba enfocado exclusivamente en este nuevo desafío en Chile. Sin embargo, ese escenario cambió abruptamente en las últimas horas, en medio de un conflicto contractual y evidentes diferencias entre las partes.

El ofrecimiento que sorprendió en San Lorenzo de Almagro

Como si fuera poco, el ex Colo Colo terminó de sacudir el tablero con declaraciones que cayeron como un verdadero balde de agua fría en el mundo hispano, al manifestar públicamente su deseo de jugar en San Lorenzo.

“Quiero jugar gratis en San Lorenzo. No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro”, lanzó Vecchio en conversación con el medio partidario Mundo Azulgrana, en una frase que rápidamente se viralizó tanto en Argentina como en Chile.

Pero el volante fue todavía más allá. Incluso pidió una especie de prueba futbolística con el actual entrenador del “Ciclón”. “Quiero que me vea un mes Damián Ayude y si cree que no estoy apto, me voy solo”, afirmó.

Emiliano Vecchio ha tenido una carrera marcada por conflictos | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

En la misma línea, volvió a insistir en que su motivación no pasa por lo económico, sino por un deseo personal de vestir la camiseta azulgrana. “No quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo”, remarcó.

Las palabras de Vecchio abren un flanco inesperado para Unión Española, que apostó por él como uno de los referentes del plantel en su intento por regresar a Primera División. Por ahora, desde Independencia no han emitido una postura oficial, pero el ruido ya está instalado.

En síntesis…

Emiliano Vecchio, recientemente presentado como refuerzo de Unión Española para disputar la Primera B, sacudió al club al manifestar públicamente su deseo de jugar gratis en San Lorenzo.