Una polémica de proporciones es la que vive Unión Española en vísperas de una nueva temporada. ¿Qué pasó? El regreso de Emiliano Vecchio provocó un conflicto de alto impacto.

Es que luego de que surgiera la información de que el jugador de 37 años estaba cortado en el cuadro de Independencia, su esposa, Virginia Tissera, conversó con AS Chile y estalló.

¿La razón? Acusó abandono de la cúpula institucional. Es más, denunció que a su esposo no se le ha cumplido lo prometido al momento de sellar su retorno a Plaza Chacabuco (hogar, vehículo y colegio para sus hijos).

Incluso, reveló que como familia tuvieron que hospedarse en un recinto arrendado a través de la plataforma Airbnb, el que fue pagado gracias a la ayuda de un periodista: Unión Española no se hizo cargo.

“Yo le pasé al chico dinero en efectivo, que unos amigos que tengo en Chile me habían facilitado. Sentía que estaba arriba de un barco en medio del mar, un desastre“, señaló.

Emiliano Vecchio atraviesa un complejo momento en Unión Española. (Imagen: Photosport)

La furia de la familia de Emiliano Vecchio contra Unión Española

En dicha línea, la mujer –que ya abandonó Chile– prosiguió con su desahogo contra la dirigencia roja. Su pareja decidió permanecer en el país al tener un contrato firmado.

“Unión no cumplió nada, no sé si es falta de dinero, de responsabilidad… Yo tengo una empresa hace 10 años y nunca traté a un empleado como Unión trató a Emiliano. Siento que es abandono de persona, es tremendo“, comentó.

“Estoy segura que los dirigentes están llenos de plata. Incluso, deben ser de otro club… Chile, impecable; Unión, mal“, concluyó con evidente enojo y decepción.

