Humberto Suazo le manda un potente aviso a Mario Salas en la Primera B: “Hasta el final”

El entrenador de San Luis de Quillota le dejó un fuerte aviso a su par de Cobreloa, tras quedar a un punto en la cima de la Primera B.

San Luis de Quillota se metió de lleno en la pelea por el título de Primera B tras vencer 2-0 a Unión Española en la reprogramada fecha 16 de la Liga de Ascenso. El conjunto ‘Canario’ llegó a 44 puntos y escaló al segundo lugar en la tabla de posiciones quedando a sólo una unidad por debajo del líder, Cobreloa.

A cuatro fechas del final, el DT quillotano, Humberto Suazo, aseguró que sus dirigidos fueron superiores desde el primer minuto y que le darán pelea hasta el final a Cobreloa. “Creo que el equipo fue superior, de principio a fin. Fuimos el equipo que más buscó, el equipo que más intentó. Fuimos sólidos en todas las líneas. Creo que lo importante era ganar, físicamente también le pasamos al rival por encima. Estamos a un punto de Cobreloa, pero no hemos conseguido nada. El equipo va a competir hasta el final y eso es lo más importante”, señaló.

San Luis sueña con el título de Primera B y el ascenso directo (Facebook).

Humberto Suazo: “Siempre hemos querido competir”

El otrora goleador también dejó un mensaje a sus pupilos y también a los rivales que quedan por enfrentar en las cuatro fechas restantes: “Los que están en mejores condiciones van a jugar. Esa ha sido la tónica durante estos diez meses y se ve reflejado el trabajo. Creo que siempre hemos sido cautos. Siempre hemos querido competir y ahora no va a ser la excepción. Ya quedan cuatro partidos, a los cuales vamos a ir a buscar los puntos donde nos toque jugar”.

Finalmente, no ocultó su emoción por lo vivido en un Estadio Lucio Fariña que completó su aforo de 6 mil espectadores. “Soy poco de emocionarme, pero hoy fue un día especial. Ver el estadio fue como estar como cuando fue mi despedida. Que la gente esté ilusionada porque nosotros vamos a competir. Creo que esa ha sido la tónica, esa ha sido la clave. Los jugadores están claros en su objetivo, en lo que quieren, en lo que se proyecta en la cancha. Y el hincha lo agradece porque el equipo juega, corre, intenta llegar. Acá el esfuerzo no se transa, el que está mejor va a jugar”, cerró.

El próximo rival de los ‘Canarios’ será Deportes Puerto Montt en calidad de visita en el Estadio Chinquihue. El duelo por la Fecha 27 se disputará el día lunes 12 de octubre a las 12:30 horas.

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Tabla de posiciones de Primera B