El ambiente en la Plaza Chacabuco se ha vuelto a tensionar de manera drástica. Lo que parecía ser una tregua definitiva entre la dirigencia de Unión Española y su principal figura, Emiliano Vecchio, se desmoronó en las últimas horas.

El mediocampista argentino ha dejado de asistir a las prácticas habituales en el complejo de Independencia. Según trascendidos desde el interior del club, su ausencia no cuenta con el respaldo del cuerpo técnico ni de la directiva, lo que ha generado una profunda molestia en el cuerpo administrativo. El motivo de este nuevo distanciamiento radicaría en profundos malentendidos relacionados con las cláusulas de su contrato vigente.

Ante esta situación de abandono de sus deberes laborales, la cúpula de Unión Española ya ha comenzado a mover sus piezas legales. Fuentes internas confirman que el club está evaluando seriamente la rescisión del contrato de Vecchio bajo la figura de ausencia injustificada. Esta medida busca proteger los intereses económicos de la institución frente a lo que consideran una falta de profesionalismo grave por parte del volante.

En paralelo a su desaparición de los entrenamientos, el exjugador de Colo Colo ha comenzado a buscar horizontes fuera de Chile. Utilizando diversos medios partidarios en Argentina, el futbolista de 37 años ha expresado públicamente su deseo de vestir la camiseta de San Lorenzo de Almagro. En un intento por presionar su fichaje, Vecchio incluso manifestó su disposición a percibir un salario mínimo con tal de recalar en el Ciclón.

Emiliano Vecchio se ofreció a jugar en San Loenzo.

Sin embargo, las aspiraciones del volante chocaron rápidamente con la realidad institucional del club trasandino. Ante los insistentes rumores que vinculaban al jugador con Boedo, la dirigencia de San Lorenzo decidió romper el silencio para aclarar su postura oficial. La respuesta fue categórica y dejó poco margen para la especulación sobre un posible retorno triunfal al fútbol de su país.

La respuesta de San Lorenzo

Ulises Morales, integrante de la comisión directiva de San Lorenzo, fue el encargado de sepultar las ilusiones del jugador. En contacto directo con ADN, el dirigente aseguró de forma tajante que no existe ningún tipo de interés por parte del club en contratar los servicios del mediocampista de Unión Española. “Es solo un rumor periodístico; el interés es cero”, sentenció Morales.

Este portazo desde Argentina deja a Vecchio en una posición sumamente vulnerable. Sin el respaldo de San Lorenzo y con un pie fuera de Unión Española, el futuro deportivo del experimentado volante es hoy una total incertidumbre. Su salida del cuadro hispano parece ser solo cuestión de tiempo, cerrando un ciclo que ha estado más marcado por las polémicas extraprogramáticas que por su innegable talento en la cancha.

Por ahora, el futbolista sigue perteneciendo formalmente a los registros del equipo chileno, pero la relación está quebrada. Los hinchas de la “Furia Española” observan con decepción cómo la figura que debía guiar al equipo en el torneo local se ve envuelta nuevamente en un episodio de indisciplina contractual. La expectativa de ver a un Vecchio comprometido con el proyecto deportivo se ha esfumado casi por completo.

Se espera que en las próximas horas el club emita un comunicado oficial detallando los pasos a seguir con respecto al vínculo legal del jugador. Mientras tanto, el entorno del volante evalúa las opciones para un inminente regreso a Argentina, poniendo fin a una etapa en el fútbol chileno que, lamentablemente, concluye con más sombras que luces debido a este último episodio de conflicto.