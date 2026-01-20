La polémica entre Emiliano Vecchio y Unión Española está lejos de terminar. En las últimas horas se reveló un audio del futbolista criticando en duros términos al conjunto hispano, luego de su abrupta salida y que incluyó una fuerte declaración de la esposa del argentino, Virginia Tissera.

En un audio viralizado por Instagram, Vecchio decidió responderle a un hincha que lo criticó por su salida del elenco de colonia. “Sos uno de los tantos cobardes que se esconden en Internet”, comenzó diciendo el volante antes de hacer su descargo: “Es mi tercer pasaje por Unión Española, siempre rendí y di todo, fuimos a Unión para dar una mano, modifiqué la vida de mi familia por ir a ayudar al club”, tiró.

Tras los polémicos dichos de su pareja, Vecchio explicó las razones de su salida de Unión Española: “Fue una tortura lo que vivimos. En vez de enojarte conmigo, lo que hablamos es de las personas que en este momento están en el club, que son los que hicieron que el club descienda y esté en tan mal estado, abandonado”.

Finalmente, Vecchio apuntó duramente contra los dueños y dirigentes del conjunto de Independencia: “Virginia lo que contó es lo que vivió, una pesadilla. A nosotros nos pagan dos pesos, espero este mensaje se lo mandes a todas las personas del club que lo están destruyendo”, cerró.

En síntesis…