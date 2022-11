A muy pocos días de que inicie el Mundial de Qatar 2022, muchos artistas anuncian sus razones para no realizar sus espectáculos en el partido inaugural de la Copa del Mundo. Dua Lipa y Rod Stewart rechazaron estar en la cita, y a ellos se sumó la cantante colombiana Shakira.

¿Por qué los cantantes no quieren presentarse en Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 está siendo muy polémico, y eso que todavía aún no comienza. La tradición en las últimas Copas del Mundo han sido shows de artistas cantando en las inauguraciones, pero en este Mundial diversos cantantes se han bajado de la cita.

La nula tolerancia a las diversidad sexuales, el poco respeto a los derechos de las mujeres o las precarias condiciones que sufrieron los trabajadores de los estadios del Mundial son algunos de los motivos de por qué este Mundial genera tanta polémica.

Dua Lipa o Rod Stewart han declarado sus razones para no presentarse en Qatar 2022. Por un lado, la cantante dijo en su cuenta de Instagram que no irá a Qatar hasta que "haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de fútbol".

Por otra parte, Stewart dijo a The Sunday Times que rechazó una millonaria oferta para estar en Qatar 2022: "Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, hace quince meses por tocar ahí. Lo rechacé porque no está bien ir a ese Mundial".

Shakira, la última artista en bajarse del Mundial

Pese a que aún no lo confirma la propia cantante colombiana, es casi un hecho que Shakira no estará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022, según fuentes cercanas.

La periodista española Adriana Dorronsoro dijo en El Programa de Ana Rosa que "me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial".

A ello se suman las declaraciones de su colega Sandra Aladro: "Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación". Así, Shakira se da de baja del que habría sido su cuarto Mundial, luego de actuar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.